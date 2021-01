Fotbalová Slavia hlásí první zimní posilu. Stal se jím dosud liberecký Kačaraba

V případě Tarase Kačaraby se tak tedyjedná o první zimní posilu úřadujícího mistra z pražského Edenu. To, že se do Vršovic střěhuje právě tento obránce, potvrdil i liberecký stratég Pavel Hoftych. V těchto chvílích jedná Kačaraba s vedením Slavie o podmínkách smlouvy. "Taras odchází do Slavie. My jsme o tom věděli už delší dobu, že probíhají jednání. Taras je samozřejmě velmi kvalitní hráč, i proto si ho Slavia vyhlédla. Pro něj je to určitá šance zase se posunout dál. Pro Slovan odvedl velmi dobrou práci, bereme to tak, že je to život. Máme dostatek stoperů," řekl k přesunu Kačaraby novinářům Hoftych.

Připomeňme, že ukrajinský fotbalista přišel na sever Čech před třemi lety a od té doby se dokázal vypracovat v oporu liberecké defenzivy. Celkem od té doby nastoupil do 81 ligových utkání, během kterých vstřelil tři branky. Na podzim loňského roku pak nastupoval i do zápasů skupiny Evropské ligy.

Jedná se tak mimochodem o další spolupráci mezi Slavií a Libercem, dvěma prvoligovými celky s přátelskými vazbami. Součástíí tohoto transferu je i odchod Ondřeje Karafiáta ze Slavia do Liberce, kde tento hráč v minulosti čtyři roky působil.

Co se týče dalšího dění v liberecké kabině, tak Jakub Jugas spolu s dalším obráncem Mohamedem Tijanim prodloužil v Liberci hostování, stejně tak učinil i ofenzivní univerzál Jan Matoušek. Návrat z Liberce do Slavie naopak hlásí talentovaný mladý záložník Michal Beran, stejně jako Jakub Hromada, forvard úsuf Hilál a obránce Daniel Kosek. Záložník Patrik Hellebrand pak bude začínat jarní část této sezóny v Opavě a naváže tak na kariéru svého otce Aleše, který kdysi za slezský celek taktéž nastupoval.

Slavia pak hlásí změny i mezi brankáři. Zatímco pod Ještěd zamíří zpátky do Mladé Boleslavi Jan Stejskal, jenž si v Edenu na podzim vůbec nezachytal, do Edenu se vrátí naopak z hostování ve středočeském klubu Jakub Markovič.