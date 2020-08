Fotbalová Slavie předčasně ukončila soustředění v Rakousku. V týmu má jednoho nakaženého

Před tím než tato informace o nakaženém v sešívaném týmu vyšla na povrch, rozhodl se ještě o víkendu do Rakouska odcestovat sám klubový šéf Jaroslav Tvrdík. Jednak tam podepsal nové kontrakty s Vladimíírem Coufalem a Janem Bořilem, jednak tam ale také jel dozvědět se více o koronavirové situaci v týmu. "Probírali jsme nutnost dalších hygienických opatření včetně sebekázně všech členů A-týmu a jejich rodin. Chceme hrát evropské i české soutěže. Atlético ukazuje, jak složité bude covidu vzdorovat. Bude velká výzva to zvládnout. Musíme!" uvedl Tvrdík v neděli.

O dva dny později se ale naplnily čené scénáře i u sešívaných. "Testování na přítomnost covid-19 mezi hráči a realizačním týmem v Rakousku odhalilo jeden pozitivní případ. Mužstvo se vrací do České republiky, hráč s pozitivním nálezem míří do karantény," oznámil na svém twoitterovém účtu v úterý.

Do této chvíle byli jak vedení klubu, tak i realizační tým v čele s koučem Jindřichem Trpišovským s výkony svých svěřenců na soustředění v rakouském Laa an der Thaya spokojeni. Doposud bylo znát, že se všichni hráči hlasitě hlásí o místa v základní sestavě. V úvodním přípravném střetnutí navíc sešívaní vysoko porazili St. Pölten 5:0. Pak se utkala s maďarským vicemistrem Fehérvárem, nad kterým vyhrála pro změnu 3:1. Jak se Sturmem Graz, tak s vídeňskou Austrií se už ale kvůli nákaze v mužstvu atřetnout nestihne.

Ligový start Slavie je v ohrožení. Karanténa potrvá až do 24. srpna

„Následný postup v návaznosti na pozitivní nález jsme jako klub konzultovali s Hygienickou stanicí hl. města Prahy, která nařídila hráči s pozitivním nálezem domácí karanténu a zbytku mužstva doporučila návrat do České republiky. S přijetím těchto hygienických opatření se tak hráči společně s realizačním a podpůrným týmem vrací do Prahy," řekl k aktuální situaci v klubu tiskový mluvčí Michal Býček.

V úterních večerních hodinách ale přišla další nová informace, která nikterak nepotěšila jak samotné Slávisty, tak i zřizovatele tuzemské nejvyšší fotbalové soutěže Ligové fotbalové asociace (LFA). "Karanténa Slavie s možností dílčího tréninkového procesu podle výsledků pátečních testů je předběžně nařízena do 24. srpna," napsal Tvrdík opět na Twitteru. Přitom vršovičtí mají na programu první ligový duel nové sezóny 2020/21 už c neděli 23. srpna a to v Českých Budějovicích.

"Zprávu o výskytu onemocnění v týmu Slavie jsme zaznamenali a s představiteli klubu jsme v intenzivním kontaktu. V tuto chvíli je ale předčasné předjímat další vývoj a je třeba počkat na výsledky šetření Krajské hygienické stanice v Praze a na případná přijatá opatření. Zahájení nového soutěžního ročníku Fortuna ligy však v tuto chvíli není nijak ohroženo," nechal a se slyšet ve svém prohlášení LFA.

Ředitelka Pražské hygienické stanice Zdeňka Jágrová pak pro server idnes.cz uvedla, že by jednotliví členové týmu pražské Slavie měli po návratu do republiky zůstat v pokojích po jednom. Fotbalový tým Slavie čekají další testy již ve středu a až výsledky těchto testů nakonec rozhodnou o tom, zda půjde celý tým do karantény.

Připomeňme, že pro pražskou Slavii se nejedná o první objevený případ nákazy koronavirem v tomto roce. Ještě před restartem sezóny 2019/20 se nákaza objevila u jednoho hráčů ze širšího kádru sešívaných.

Situaci kolem koronaviru řeší české kluby společně a proto není divu, že i největší rival sešívaných pražská Sparta přispěchala s podporou Slavie v její těžké aktuální situaci. "Přeju SKS, ať situaci s pozitivním testem na covid u jednoho člena A-týmu zvládne a hlavně ať to nemá žádné zdravotní následky pro klub, ale i samotného hráče," napsal na sociální síti ředitel sparťanské komunika Ondřej Kasík.