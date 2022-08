Fotbalová Sparta přichází o kapitána. Hancko za čtvrt miliardy odchází do Feyenoordu

"Já si nechci ani představit tým bez Hanciho. Vedl jsem rozhovory jak s ním, tak s Tomášem Rosickým. Přestupy jsou ovšem součástí fotbalu, je tady pár let. David je pro nás klíčový hráč, představil jsem mu plán, který s ním pro aktuální sezonu máme. Co mu můžeme ve Spartě nabídnout, jak jej můžeme učinit ještě lepším a silnějším hráčem, aby si mohl po sezoně vysloužit třeba ještě lepší nabídku, než kterou zvažuje teď," nechal se slyšet kouč Sparty Brian Priske po posledním zápase s Olomoucí.

Věděl ale zároveň, že na to ,aby Hancko v týmu zůstal, nemá žádný vliv. "Bohužel jsem jenom trenér, můžu pomoct hráčům, co nejvíc to jde, ale taková důležitá životní rozhodnutí musí lidé přijmout sami za sebe," dodal.

Nyní je jasné, že v vdalším ligovém zápase proti Mladé Boleslavi se už Hancko neukáže. Podle informací serverů isport.cz a iDnes.cz totiž míří za 200 milionů korun do Feyenordu Rotterdam, přičemž dalších 50 milionů dostane sparťanský pokladník za bonusy s transferem spojené.

Dodejme, že žilinského odchovance letenští nejprve získali z Fiorentiny v roce 2019 na hostování s opcí. To prodloužilo nejprve o rok a pak ho koupili údajně za 60 bmilionů korun.

Po Tomáši Rosickém, Bořku Dočkalovi a Adamu Hložkovi se tak stává Hancko čtvrtým nejdražším hráčem v klubové historii.

Dodejme, že v dresu pražské Sparty odehrál Hancko celkem 102 soutěžních zápasů, během kterých zaznamenal 20 gólů a 11 asistencí. V české lize pak odehrál 76 zápasů s bilancí 14 branek a osmi přihrávek.