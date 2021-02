Fotbalové Brno bouchlo do stolu. Napsalo Malíkovi dopis, že nebude platit za VAR

Vedení jednoho ze dvou nováčků letošní sezóny fotbalové Fortuna ligy Zbrojovky Brno se rozhodlo zaslat dopis předsedovi Fotbalové asociace ČR (FAČR) Martinu Malíkovi. A to poté, co nebylo spokojeno s činností videorozhodčích v posledních ligových zápasech tohoto jihomoravského celku. Klub v něm uvádí, že nehodlá v takovém případě hradit poplatky za videosystém VAR a to do té doby, dokud se situace s ním nezlepší.