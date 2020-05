Fotbalové týmy by do 14denní karantény nakonec nemusely, řekl šéf LFA

Neplatí už tak slova epidemiologa Rastislava Maďara, jenž se nedávno vyjádřiil o tom, že by v případě pozitivního nálezu by měl následně jít celý tým postiženého hráče do čtrnáctidenní karantény.

Dušan Svoboda už dříve uvedl, že provede lošné testování všech fotbalistů a členů realizačních týmů před samotným restartem první a druhé ligy. "Kdy a v jaké frekvenci, ještě není stanoveno. Plošné testování bude hradit LFA," řekl Svoboda.

O tom, že se restart lig uskuteční skutečně 25. května a také o tom, že se sezóna 2019/20 mimořádně protáhne přes jinak oficiální konec sezóny, tedy přes 30. červen, rozhodnou kluby 12. května na svém ligovém grémiu. V obou případech rozhodne vždy nadpoloviční počet devíti hlasů v obou komorách.

"Víme, že se nám nepodaří soutěžní ročník dokončit do konce června. Klubům v úterý předkládáme k odsouhlasení prodloužení sezony 2019/20 do konce července s tím, že 14. července by se odehrály odvety baráže a ideálně by tak skončil soutěžní ročník. O titulu by se rozhodlo pátým kolem nadstavby 8. července," dodal Svoboda.