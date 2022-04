Fotbalového exreprezentanta Fenina v Barceloně po duelu s Frankfurtem napadli

„Večer hraje můj Eintracht proti Barceloně. Nebude to ledajaký zápas. Fanoušci Frankfurtu chtějí zlomit svůj rekord, kdy před dvěma lety přiletělo do Milána 25 tisíc lidí a teď tu má být 35 tisíc lidí a víc. V Barceloně. Přitom oficiálně má lístky jen pět tisíc fanoušků," avizoval Fenin svoji návštěvu Camp Nou na svém instagramovém účtu. "To se nedá popsat ani chápat, to si musíte zažít. To jsou dva plný stadiony v Edenu, nebo na Letný," pokračoval dále.

Stříbrný medailista ze světového šampionátu fotbalistů do 20 let pak ale na svém Instragamu po zápase nesdílel radost ze senzační výhry Frankfurtu, ale ze šokujícího napadení ze strany barcelonských.

Následně pak popisoval, jak vše probíhalo po tomto útoku. „Po zápase na Nou Campu jsme byli napadení a následně jsme 36 hodin strávili uvěznění na policejní stanici v těch největších sračkách. Na zemi, bez jídla, pouze s pitím," prozradil Fenin s jízlivým dovětkem: „Bravo Barca, Bravo Espaňa."