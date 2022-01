Fotbalový reprezentant Matějů bez angažmá. Předčasně skončil v italské Brescii

Matějů oblékal dres Brescie již od roku 2018. Právě tehdy na Apeninský poloostrov přišel hostovat z anglického Brightonu. Rok na to přestoupil do Brerscie definitivně s tím, že s tímto italským klubem podepsal tříletý kontrakt. Následně odehrál s Brescií jeden ročník v nejvyšší Serii A, pak ale zase klub sestoupil do Serie B. Právě tehdy začalo od Matějů slyšet, že by rád změnil adresu.

V tuto chvíli patří Brescii ve druhé italské lize postupové druhé místo, přičemž k němu dopomohl lubu svými výkony i Aleš Matějů, který na podzim nastoupil ze sedmnácti z celkových osmnácti ligových duelů. Celkem tento bývalý fotbalista Plzně i Příbrami v Itálii nastoupil ke stem zápasům, během kterých se mu podařilo pouze jednou skórovat a to loni v dubnu.

Co se týče jeho reprezentační kariéry, tak za národní tým nastoupil zatím celkem v deseti zápasech a v roli náhradníka pak byl i v týmu kouče Jaroslava Šilhavého, který hrál minulý rok v létě na mistrovství Evropy.