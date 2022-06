Fotbalový Zlín už má náhradu za Fastav. Jak se bude prvoligový celek nyní jmenovat?

Z dohody s novým hlavním sponzorem se pochopitelně vedení zlínského klubu nadšeno. „Jsme velice rádi, že se nám povedlo dotáhnout jednání do zdárného konce. Je to pro nás mimořádně důležité pro ekonomickou stabilizaci klubu. Získali jsme, obrazně řečeno, velmi kvalitního spoluhráče. Trinity Bank je významná a stabilní společnost. Podpis smlouvy je pro nás značným impulzem do budoucna," uvedl k tomu konkrétně Leoš Gojš, klubový ředitel.

Prárvě nový hlavní sponzor TRINITY BANK by měl dostatečně finančně pokrýt vzniklou díru poté, co ji naplňoval Fastav, s nímž se dokázal Zlín dostat mezi tuzemskou elitu. „Rozpočet zůstane plus mínus ve stejné výši," řekl zlínský generální manažer Zdeněk Grygera.

Nejen nový titulární partner pak přivede značnou sumu peněz do klubové kasy. Ta se naplnila výrazně i záluhou transferu, během něhož Conde odešel do švýcarského Curychu. Ten byl za tohoto hráče ochoten zaplatit více nž dvanáct milionů korun.

Šéf TRINITY BANK Radomír Lapčík pak vnímá podepsanou dohodu s fotbalovým Zlínem jako poděkování ze strany regionu, se kterým především je tato banka spjata. „Naším posláním je vést lidi k úspěchu. Věříme, že to teď bude platit i pro zlínský fotbal," nechal se slyšet.

Kromě toho se dohodl v těchto dnech fotbalový Zlín i s největší tuzemskou sázkovou společností Tipsport, která tak stává novým generálním partnerem klubu.