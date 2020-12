Gulovo angažmá v Plzni se zřejmě chýlí ke konci. Může skončit okamžitě nebo po podzimu

V prosinci loňského roku přišel Adrián Gula do Plzně poté, co Západočechy svým odchodem do bulharského Ludogorce opustil Pavel Vrba. Po sezóně 2019/20 skončili Gulovi svěřenci na druhé příčce za mistrovskou Slavií, jenomže následně se mu nepodařilo s Viktorií postoupit do základních skupin Evropské ligy, když v předkole tým nestačil na Hapoel Beer Ševu. Tenkrát ještě Gula dostal ze strany plzeňského vedení podporu v tom, aby nadále ve své práci pokračoval.

Na podzim v rámci aktuální sezóny 2020/21 však Plzeň pod Gulovým vedením od začátku nezáří nikterak výrazným výkonem. Začátkem listopadu se sice Západočechům podařilo porazit rivala z pražské Letné, tedy pražskou Spartu, 3:1, jenomže následovaly výkony neodpovídajícímu mužstvu, který pomýšlí na nejvyšší příčku. Se Zlínem prohrála Plzeň 0:1, v Českých Budějovicích pak pouze bezbrankově remizovala a naposledy o tomto víkendu doma s Karvinou prohrála 0:1. Ani v jednom z těchto duelů tedy nevstřelila Plzeň ani gól.

I tak se proto Viktoriáni v současnosti nacházejí v ligové tabulce až na čtvrtém místě se dvoubodovou ztrátou na třetí Olomouc, se čtyřbodovou na druhou Spartu a na vedoucí Slavii pak ztrácejí dokonce bodů devět.

Právě duelem se Slavií skončí Plzeň podzimní část, jejíž poslední kolo je na programu kvůli měsíčnímu přerušení soutěže v říjnu den před Vánocemi 23. prosince. Ještě před tím se Západočeši střetnou postupně s Jabloncem, Teplicemi a Slováckem.