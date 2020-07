Hned sedm členů fotbalové Karviné má covid-19. Přesto chce vedení ligy soutěž dohrát

Přestože by se soutěž dokončit mohla, nedokončí se podle všeho akorát skupina o záchtanu, ve které právě Karviná figuruje. Z toho by vyplývalo, že by po letošní sezóně 2019/20 nikdo z Fortuna ligy nesestoupil, pouze by do ní přímo postoupil vítěz druhé ligy a tudíž by tak měla tuzemská nejvyšší fotbalová soutěž v sezóně 2020/21 netradičně 17 účastníků.

Předseda LFA Dušan Svoboda se ve čtvrtek poté, co vyšlo najevo, že fotbalový klub Karviné bude muset do dvoutýdenní celoplošné izolace, nechal slyšet, že s největší pravděpodobností se soutěž nedohraje v původně plánovaném formátu, tedy i se skupinou o záchranu. "Pokud by byla na klub uvalena striktní a plošná čtrnáctidenní karanténa, už by to bylo řešitelné jen velmi obtížně," řekl konkrétně pro server Seznam Zprávy.

"Jak jsem se dozvěděla, jsou to klíčoví hráči, nejlepší hráči týmu. My vydali opatření, že všichni jejich kolegové šli do karantény. Na stadionu samozřejmě probíhá dezinfekce. Všichni půjdou na testy, které se budou opakovat po 14 dnech karantény, takže standardní opatření," řekla pak k situaci v Karviné Pavla Svrčinová, ředitelka Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje.

Po čtvrtku je již jisté, že se v sobotu neodehrají původně naplánované duely skupiny o záchranu Zlín - Karviná, Příbram - Teplice a Opava - Olomouc. K tomu, proč se neuskuteční vedle dvou zbývajících duelů Karviné i zbývající zápasy dalších týmů této skupiny LFA uvedla, že tak činí "z důvodu zachování regulérnosti soutěže". Duelů skupiny o titul i o Evropu, které budou na programu taktéž tuto sobotu, se situace v Karviné nikterak nedotknou a budou se hrát podle původního plánu.

Jako první zprávu o nakažených v karvinském fotbalovém klubu potvrdil konkrétně pro Radiožurnál asistent trenéra Petr Mašlej. "Přinesl to do klubu asi kondiční trenér mládeže, který dělá na dole. Kluci s ním byli ve styku," řekl a připomněl tak, že právě Karvinsko je v současnosti nejpostiženějším tuzemským regionem, jelikož se tam nákaza začala šířit mezi horníky pracující v tamních dolech OKD.

"Přestože jsou to trénované osoby, tak víme od trenéra týmu, že taktak dohráli a musel je střídat uprostřed posledního zápasu. Asi tam virus zasáhl dost. Jeli spolu autobusem, společné šatny a tak podobně," uvedla Svrčinová.

Titul by Slavii neměl být odebrán

Oproti původním tezím ze strany Ligové fotbalové asociace, které hovořily o tom, že by v případě nedohrání ročníku kvůli koronaviru nebyl udělen mistrovský titul vedle toho, že by nikdo nesestoupil, nyní Dušan Svoboda připustil, že by nebyla dohrána akorát skupina o záchranu, ovšem Slavia by o svůj již jistý titul přijít neměla. Aby tomu tak opravdu bylo, musely by tuto variantu dokončení soutěže odsouhlasit na svém Ligovém grémiu samy kluby.

Připomeňme, že tiitul získala Slavia, když minulý týden po jejím střetnutím v Edenu s Plzní ve skupině o titul vyhrála 1:0 a druhá Plzeň je tak v současnosti už devět bodů za sešívanými.

Karviná není jediným fotbalovým týmem postiženým nákazou

Co se týče Karviné, tak ta v současnosti okupuje ve skupině o záchranu 14 místo v tabulce, což by zaručovalo účast v následné baráži. Na poslední Příbram pak má Karviná dvoubodový náskok.

Karviná pak není jediným klubem v tuzemském profesionálním fotbale, u kterého se vyskytla nemoc covid-19. Před deseti dny musel jít do dvoutýdenní karantény i druholigový Třinec, kde se objevil jeden nakažený. Tři jeho duely musely být odloženy.

Před samotným restartem ligy se pak ještě po jednom nákaza objevila u týmů Slavie a Mladé Boleslavi. Ti už jsou ale vyléčení a vrátili se tak zpátky do tréninkového procesu. Kdo se však konkrétně nakazil, to se veřejnost nedozví.