Hotovo. Hložek se stal oficiálně spoluhráčem Schicka, když přestoupil do Leverkusenu

Díky těmto sumám tak Hložek překonal dosud rekordní přestup Tomáše Součka ze Slavie do West Hamu, kam přestoupil za 521 milionů korun. Pokud by Hložek z Leverkusenu přestoupil do dalšího klubu, Sparta by z toho měla podle smlouvy třicetiprocentní podíl.

"Adam je hráč, který je gólovou hrozbou z útoku, středu hřiště i z křídla. Jeho univerzálnost a síla v zakončení nám dodají v ofenzivě spoustu nových možností," okomentoval příchod do Leverkusenu s radostí sportovní ředitel tohoto bundesligového klubu Simobn Rolfes.

A radost pak pochopitelně neskrýval ani sám Adam Hložek. "Je skvělé, že jsem mohl přestoupit do jednoho z nejlepších bundesligových týmů. Poslední týdny jsem zápasy Leverkusenu hodně sledoval, hrál krásný fotbal," prozradil.

Jak již bylo výše zmíněno, spoluhráčem Adama Hložka bude i Patrik Schic. Tento čerstvý fotbalista roku, jemuž se v klubu donedávna dařilo a držet se na předních příčkách tabulky bundesligových střelců, totiž v těchto dnech prodloužil svou smlouvu s Leverkusenem až do roku 2027.

Připomeňme, že talentovaný fotbalista nastupoval za Spartu již od svých šestnácti let a za tu dobu za ní odehrál na hrotu útoku, na křídle i na podhrotu odehrál 105 utkání v lize,b během kterých zaznamenal 34 gólů a 29 asistencí. V poslední sezóně 2012/22 se pak stal se svými devíti trefami a třinácti přihrávkami druhým nejproduktivnějším fotbalistou Fortuna ligy.