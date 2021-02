Hotovo! Ve fotbalové Spatě končí trenér Kotal a nahrazuje ho Vrba

"Vedení AC Sparta Praha ve středu v odpoledních hodinách odvolalo z funkce hlavního trenéra A-týmu Václava Kotala. Osmašedesátiletý kouč převzal první tým ACS v únoru minulého roku a dovedl ho k vítězství v MOL Cupu. Ve skupině Evropské ligy pak Sparta s Kotalem na střídačce dvakrát porazila skotský Celtic," oznámil sparťanský klub ve středu večer. Na jeho webu se pak objevil nápis "Trenére, děkujeme!".

Václavu Kotalovi zlomil vaz především sobotní výsledek derby s Bohemians, se kterými Sparta prohrála 0:1. Dlouho se ale mluvilo o jeho špatném vztahu se zkušenými hráči Sparty, především s Bořkem Dočkalem.

„V první řadě bych chtěl trenérovi poděkovat. Pozici u A-týmu přijal v nelehké době a odvedl spoustu kvalitní práce, na kterou nyní budeme mít příležitost navázat," uvedl klubový generální ředitel František Čupr a pokračoval: „Václav Kotal tým na jaře minulého roku stabilizoval a nakonec jsme s ním na střídačce získali po šesti letech trofej a vrátili se do evropských pohárů, což bylo pro vývoj mužstva mimořádně důležité."

V minulosti Vrbu už Daniel Křetínský do Sparty lákal, po Vrbově návratu z Dagestánu se mu to ale tehdy nedařilo. Nyní už ano, přesto ještě měli sparťané coby záložní variantu Michala Bílka. „Přistoupili jsme k důležitému strategickému rozhodnutí. Jsme přesvědčení, že jsme z pohledu budoucího sportovního vývoje klubu udělali správný krok. Na spolupráci s trenérem Vrbou se těšíme a věříme, že bude velmi úspěšná," uvedl pak k osobě nového kouče Čupr.

„Jsem rád, že mě Sparta oslovila. Je to klub s nejvyššími ambicemi. Věřím, že tyto ambice, o kterých jsme se s vedením klubu bavili, naplníme. A budeme spokojení my všichni: tým, vedení i fanoušci," nechal se slyšet po jmenování do fuknkce i sám trenér Pavel Vrba.

„Pavel Vrba je v první řadě velký fotbalový odborník. Jeho hra je založena na jasných principech, které se shodují s našimi klubovými. Týmy, které vedl, se vždy prezentovaly kvalitní výstavbou hry a vyváženou ofenzivou a defenzivou. A Pavel Vrba je trenér, který je zvyklý vyhrávat,"přidal pak ve svém prohlášení k nejnovějšímu dění ve Spartě sportovní ředitel Tomáš Rosický.

Ten se pak vrátil i k tomu, že klub odvolal Václava Kotala. „Rozhodnutí o odvolání trenéra se rodilo velmi těžce, jsme vděční za to, co při práci s týmem dokázal. Ale dospěli jsme k názoru, že jsou ohroženy naše cíle do zbytku sezony. Zároveň jsme sledovali negativní vývoj v herním projevu, a proto jsme k tomuto kroku přistoupili," dodal Rosický.