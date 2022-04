Hradecký fotbal má problém. Začali stavět nový stadion, nyní NSA zatrhla dotaci

"Zastavení řízení o dotaci na stadion v Hradci Králové bylo z důvodu, že nebyly splněny podmínky dotace tím, že byl uzavřen nezvratný závazek dřív, než byla podána žádost, a tím nebyl naplněn motivační účinek v rámci blokové výjimky u veřejné podpory," podala důvod zastavení řízení o dotaci na hradecký stadion za 568 milionů korun Markéta Kabourková, místopředsedkyně NSA.

Protože Hradec Králové uvažuje využít nový hradecký stadion nejen pro fotbalové účely, ale i pro koncerty, vedle toho by ještě se na stadionu nabízelo návštěvníkům občerstvení, možnost navštívit posilovnu a také možnost si na něm i zasportovat, podle NSA se tak dá považovat město za podnik. "U takových zařízení je to ale zcela běžná až nutná praxe, ať už z pohledu ekonomiky provozu, nebo jako zvýšení atraktivity zařízení," řekl k tomu však hradecký primátor Alexandr Hrabálek z ODS.

NSA pak spatřuje problém i v tom, že město zahájilo stavbu ještě před podáním této inkriminované žádosti. "Město již jednou agentuře tuto výtku zpochybnilo s tím, že podmínky poskytnutí dotace zveřejněné agenturou toto vysloveně umožňují, což jsme navíc doložili právním rozkladem," reagovala na to Monika Štayrová z hnutí ANO, náměstkyně primátora pro dotace.

Už dříve v lednu se město vyjádřilo k dotační výzvě s tím, ať ji ve správním řízení zruší vzhledem k nedostatkům, kvůli nimž jsou v současnosti problémy s řízením o dotaci. "Bohužel, k této výzvě, i když už příslušné právní lhůty pominuly, se agentura doposud nevyjádřila. S rozhodnutím agentury nesouhlasíme a zvažujeme uvedené usnesení napadnout," sdělila k tomu Štayrová, podle které celou záležitost ještě musí jednotlivé orgány města projednat.

Samotnou cestu města k dotaci ve výši až 300 milionů korun již v minulosti několikrát kritizovala městská opozice. Jak uvedla už před časem opoziční zastupitelka a předsedkyně Hradeckého demokratického klubu Pavlína Springerová, v případě, že město od NSA dotaci nedostane, bude to pro něj blamáž a bude to znamenat, že vedení města tím pádem selhalo. Mluvila o "vyrabované kase", kvůli čemuž nezbydou peníze na další investice.

Sdružení hned tří společností Strabag, Geosan Group a D&D Elektromont má na starost stavbu stadionu, jenž by se podle původních plánůměl otevřít 28. dubna 2023. Dosavadní hradecký fotbalový stadion pocházel již z roku 1966 a postupem času se rozpadal. Patnáct let se pak město na výstavbu moderního stadionu, jenž by splňoval tzv. kategorii UEFA 4, která by umožňovala pořádání mezinárodních zápasů, připravovalo. Mělo by se, jak už bylo výše zmíněno, jednat o multifunkční arénu, přičemž by se mělo jednat o osmitisícovou kapacitu, která by se mohla zvýšit v některých případech i na 9300 míst. Ta by měla být navíc pod střechou.

Projekt královéhradeckého stadionu také počítá s tím, že by v něm byly umístěny hned tři tělocvičny, stometrová krytá dráha a dokonce i venkovní amfiteátr. Nouze by nebyla ani o 600 metrů dlouhý atletický ovál kolem hřiště. Kromě fotbalových zápasů by se zde jak vevnitř, tak i venku konaly kongresy, festivaly či dožínky. Případné koncerty by se pak podle plánů mohlo navštívit až 25 000 lidí.

V předešlých týdnech do stavby stadionu pak výrazně promluvila i válka na Ukrajině. Nejenže se zdražil stavební materiál, stavba musela být pozastavena i kvůli tomu, že řada dělníků pocházející z Ukrajiny totiž dostala povolávací rozkaz bránit tak Ukrajinu před ruskou invazí.