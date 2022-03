Hrála se odložená utkání Fortuna ligy. Liberec využil přesilovku, Sparta remizovala

Byli to fotbalisté Liberce, kteří proti Pardubicím vstoupili do zápasu daleko aktivněji od začátku tak tedy bylo na nich vidět, že se ženou více za vítězstvím. Už po jedenácti minutách hry vedli poté, co po Frýdkově vysokém centrovaném míči od rohového praporku se dostal kulatý nesmysl na malé vápno, kam se ho podařilo vrátit Purzitidisovi, obránce Mikula pak už jen hlavou usměrnil do sítě. Pro libereckého kapitána nejenže vstřelil druhou branku ve druhém duelu po sobě, ale především se jednalo o dvoustý zápas, do kterého nastoupil.

Cesta k vysokému vítězství se Severočachům otevřela ještě více poté, co dvě minuty na to na půlící čáře předvedl ostrý zákrok proti Frýdkovi Hranáč, jenž tak tedy musel předčasně do sprch. Mimochodem, červenou kartu viděl od sudího Křepského, proo kterého to byl první zápas v první lize, který pískal.

Nakonec z toho tedy byla výhra Liberce 4:1 a zopakoval tak stejný výsledek jako ze vzájemmného podzimního duelu.

Dočkal byl rád že nedostal červenou. Ostrá bitva v Jablonci skončila smírně

Další dohrávaný duel byla reprízou nedávného čtvrtfinále MOL Cupu. Jablonec a Sparta ale tentokrát takovou podobnou přestřelu jako tehdy tentiokrát nepředvedly. Předvbáděly něco jiného tvrdou hru od samotného úvodu.

Nejtvrději si počínal v jednom z mnoha soubojů sparťanský Bořek Dočkal, jenž kopačkou trefil hlavu Housky, ktterý musel být kvůli krvácení ošetřován, kapitán hostů mohl být tehdy v 16. minutě rád, že viděl jen žlutou kartu.

Jinak se ale favoritům z pražské Letné herně příliš nedařilo a navazovali tak svým výkonem na své nepovedené předešlé výkony, především pak z nedávného derby se Slavií. Až po prvnícch třiceti minutách hry se hosté dokázali dostat do první příležitosti, kdy Hložek předal balón Peškovi, ten ale zpoza malého vápna střílel vysoko nad. Za chvíli se do šance dostali i domácí zásluhou Silného, jenž se dostal přes Höjera, na gólmana Holce si ale tehdy nepřišel.

Krátce před koncem první půle se do dobré pozice dostal neoblíbený hráč sparťanských fanoušků Malinský, který přešel ve vápně přes Wiesnera, ale ani Malinský brankáře Holce nepřekonal. Holec pak udržel čisté konto i po následné střele zpoza vápna v podání Považance.

Když běžela 56. minuta, trenér Rada se rzhodl ke střídání, při kterém vyslal na hřitě proti svým exsparťana Václava Kadlece. Deset minut na to pak na druhé straně Čvanačara běžel na gólmana Hanuše, ale ani napodruhé se mu ho překonat nepovedlo.

Všechno to směřovalo k bezbrankové šedi, jenže začala poslední desetiminutovka a po rohu zahrávaném střídajícím Nykrínem se k hlavičce dostal Silný aten otevřel skóre, 1:0 pro Jablonec. Pro Silného se jednalo o první ligovou trefu v kariéře, ale vítězná nebyla.

Sparta se totiž poté zvedla o čtyři minuty později se exjabloneckému Čvančarovi konečně podařilo skórovat, když dorazil předešlou Höjerovu hlavičku, se kterou si ještě gólman Hanuš dokázal poradit, 1:1.

Ani napotřetí v řadě se tak tedy Pražanům nepodařilo v lize uspět nad Jabloncem a to samé dá říct o jejich neúspěších v posledních třech venkovních ligových duelech.

Dohrávka 21. kola fotbalové ligy:

Liberec - Pardubice 4:1

Branky: 11. Mikula, 26. (z pen.) a 29. Rabušic, 76. Rondič - 15. Huf.

Dohrávka 22. kola fotbalové ligy:

Jablonec - Sparta 1:1

Branky: 81. Silný - 85. Čvančar