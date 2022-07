Hvězdnému Neymarovi hrozí vězení za krácení daní. Soud má začít těsně před MS

Na konci letošního roku chce myslet brazilský fotbalový útočník Neymar především na mistrovství světa v Kataru, ovšem vypadá to, že bude mít vedle této příjemnosti ještě o starost navíc. V říjnu, právě krátce před tímto světovým šampionátem, má totiž začít sou ve Španělsku poté, co tamní úřady mají za to, že hvězdný Brazilec měl krátit daně. Případ se má týkat jeho přestupu z roku 2013 ze Santosu do Barcelony, přičemž výsledkem soudu může být nejen peněžitý trest, ale i až dvouleté odnětí svobody.