I do mistrovské Plzně míří Brazilec. V boji o Ligu mistrů ji pomůže záložník Cadu

Právě Cadu byl jedním ze stěžejních hráčů, díky kterému Pardubice v roce 2020 postoupily do první Fortuna ligy. V této nejvyšší tuzemské fotbalové soutěži pak nastřílel celkem jedenáct branek a to během šedesáti odehraných duelů. V uplynuvší sezóně 2021/22 pak ovládl statistiky co se týče asistencí, když jich během ročníku nastřádal deset.

Sám Cadu, jenž v těchto dnech tráví dovolenou ve své rodné zemi a jenž se po návratu v pondělí z ní stane součástí plzeňsnkého tréninkové procesu, je z přestupu nadšen. "Chci ze sebe vydat to nejlepší a pomoci klubu k velkým úspěchům, rozhodně chci být šampion. Jsou tu velice dobří hráči," nechal se slyšet.

"Jde o velmi zajímavého hráče, který byl v minulé sezoně i velmi produktivní. Hrát může jak na kraji zálohy, tak i na beku," vyjmenovává přednosti Cadua pro plzeňský klubový web kouč Západočechů Michal Bílek.

Jde o další posilu v řadě poté, co už stihli během létě plzeňští podepsat záložníky Kristiho Qoseho a Václava Pilaře, útočníka Jana Klimenta, obránce Filipa Čiháka a Mohameda Tijaniho a brankáře Martina Jedličku. Není divu, čeká ji boj o Ligu mistrů.

Co se týče odcházejícího Michala Hlavatého, tak ten v Pardubicích již dva roky hostoval do doby, než se před minulou sezónou vrátil zpátky do Plzně. Protože se ale vzhledem k jejímu nabitému kádru do týmu vůbec nedostal, sezónu zakončil v dresu Mladé Boleslavi. V rámci Fortuna ligy dosud odehrál 50 zápasů během kterých vstřelil pět branek.