I druholigový Žižkov sahá ke snižování platů. Své peníze ale mohou fotbalisté dostat zpět

Jinde se dohodly kluby s hráči na snížení platů bez jakýchkoli podmínek. Jednu takovou však dalo svým hráčům vedení fotbalového Žižkova. Dohoda o snížení platů tu totiž doplňuje podmínka spočívající v tom, že pokud se hráči vrátí zpátky do plného tréninkového procesu ve velké formě, peníze se jim za to posléze vrátí. Je tu tak pro fotbalisty jasná motivace, proč při individuálních trénincích na sebe ještě více zamakat.

„Majitel klubu pan Louda ve shodě s vedením a trenéry rozhodl, že pokud hráči po ukončení individuální přípravy splní fyzické testy a vrátí se do tréninkového procesu řádně nachystáni, bude jim okamžitě doplacena zpět část z ponížené částky. Následně budou navýšeny i prémie na úvodní zápasy," uvedl pro klubový web ředitel Žižkova Milan Richter.

Dohoda mezi hráči a klubem zajišťuje fotbalistům za březen plné prémie a 80 % ze základní mzdy. Od dubna to pak bude tak, že fotbalisté budou pobírat 70 % platu a to s garancí až do konce roku, v případě, že by se nezačalo hrát. „Naší snahou bylo na jedné straně nastavit reálná úsporná opatření, ale na straně druhé jsme si vědomi, že musíme zajistit hráčům nejen podmínky na kvalitní individuální přípravu, ale také nedopustit, aby se dostali do existenčních problémů. A to se týká všech členů klubu," vysvětluje krok klubu Richter.

Připomeňme, že aktuální klubový majitel, jímž je podnikatel Martin Louda, získal klub v zimě prostřednictvím elektronické dražby a pak se nechal slyšet, co vššechno s bývalým prvoligovým klubem hodlá udělat. Součástí jeho plánů bylo i to, aby se klub dokázal probojovat do baráže o nejvyšší fotbalovou soutěž, na kterou aktuálně ztrácí pouhých pět bodů. Z jarní části ovšem druhá Fortuna národní liga stihla odehrá před svým přerušením pouze jedno jediné kolo.

„Věříme, že stejně, jako musíme prokázat soudržnost a pokoru v těchto dnech, dokážeme si přenést odhodlání a chuť bojovat i do zápasů, které jak všichni doufáme, zase brzy přijdou," vyhlíží do budoucna Richter.