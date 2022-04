Jak dlouho se bude hrát jednou fotbalový zápas? V Portugalsku chtějí zkusit novinku

Aby se zmiňovaný portugalský turnaj odehrál přesně tak, jak pořadatelé zamýšlejí, musí s tímto krokem souhlasit i Mezinárodní pravidlová komise (IFAB) a jak upozorňují ostrovní média, zatím z její strany souhlas nepřišel.

V případě, že tedy IFAB rozhodne kladně, na portugalském "Revolution Cupu" by sse tak tedy hrálo 2x30 minut s tím, že čas bude běžet vždy tehdy, kdy se bude na hřišti skutečně hrát. Pokud se tedy míč dostane za autovou čáru nebo pokud se bude ošetřovat zraněný fotbalista, čas se podobně jako v hokeji zastaví.

Tohoto nového projektu by se pak měla zúčastnit i jedna z portugalských univerzit, která si vzala tuto změnu pod svou patronaci a po odehrání turnaje bude následně analyzovat, co novinka přinesla fotbalu a vše zakončí podrobnou zprávou. V ní se vyskytnou i poznatky ze strany zúčastněných, tedy samotných hráčů, trenérů, funkcionářů a fanoušků.

Už dříve vydaná analýza od Mezinárodního střediska pro sportovní studia (CIES) hovoří o tom, že ze 36 tehdy sledovaných evropských soutěží se v průměru fotbal v každém zápase skutečně hraje dokonce méně než 60 minut, přičemž z této analýza vyšla nejlépe nizozemská nejvyšší fotbalová soutěž, kde průměr činil 63 minut. To v jedné z nejlepších lig v Evropě, v německé Bundeslize, se průměrně v každém zápase skutečně hrálo jen 53 minut.

A v anglické Premier League nebyla nouze ani o zápas, kde se hrálo průměrně jen něco přes 40 minut. Jednalo se o duel West Ham vs. Brentford.

FIFA uvažuje o prodloužení základní hrací doby na 100 minut

Zajímavostí rozhodně je, že o změně času základní hrací doby jednoho fotbalového zápasu uvažuje dokonce i samotná Mezinárodní fotbalová federace FIFA. Ta podle serveru Goal.com chce prodloužit základní čas na 100 minut a nejít tedy cestou zastavování času při každém přerušení. Je ochotna se bavit o zastavení časomíry jen při větších prodlevách. Uvažovat nad tímto krokem, který by ráda podle zákulisních informací zavedla ještě před letošním světovým šampionátem v Kataru, se rozhodla taktéž kvůli skutečnosti, že čistý čas, během kterého se hraje skutečně fotbal, je opravdu krátký.

Jak server Goal.com uvádí, tento návrh přichází ze strany samotného prezidenta FIFA Gianniho Infantina, ovšem podle expertů je minimání šance na to, že by změna byla skutečně nakonec prosazena. Zatímco televizní stanice a komerční sféra by rozhodně nebyly proti, rozhodně by s tímto návrhem nesouhlasili samotní fotbalisté, kteří jsou podle mnohých už tak přetěžováni a mají tak dost nabitý kalendář. Času na případné rekonvalescence po zranění už tak příliš není.

Z tohoto pohledu se zdá, že je možná varianta, která by se mohla vyzkoušet v Portugalsku, daleko přijatelnější. Nicméně, dosud fotbalová veřejnost byla proti jakýmkoli snahám o revoluční změny. Před pěti lety se o čisté čase ve fotbale hovořilo i v IFAB až vznikl z toho dokument Play Fair (Hraj fér). Nic se z toho ale nezrealizovalo.