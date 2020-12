Jak dlouho vydrží senegalský diamant Sima v Česku? Zájem o něj má Arsenal i Juventus

Server TeamTalk.cz v těchto dnech přichází s informacemi hovoří o zájmu hned několika evropských fotbalových gigantů o služby senegalského objevu. Mluví se hlavně o zájmu ze strany londýnského Arsenalu, který v osobě Simy vidí svého někdejšího kanonýra Thierryho Henryho. Takový kanonýr, jakým v současnosti Sima rozhodně je, by se zrovna Arsenalu rozhodně hodil do krámu, neboť Londýně aktuálně neprožívají bůhvíjaké období.

Jméno Abdallaha Simy však v současnosti rezonuje i na Apeninském poloostrově. Třeba italský server Calciomercato píše o tom, že by se mohl Sima přesunot ke Cristianu Ronaldovi do Juventusu Turín. V tomto článku se jeho autor pak odvolává na slova slávistického šéfa Jaroslava Tvrdíka, ktreý se v předešlých dnech s nadsázkou nechal slyšet, že cenu Simy odhaduje na 50 milionů eur (asi 1,3 miliardy korun).

Oba tyto zmiňované velkokluby mají Abdallaha Simu na svých seznamech nejžádanějších možných posil, ovšem ani jeden z nich zatím Slavii konkrétní nabídku nepředložil.

Je docela i možné, že by Simovy další kroky v kariéře mohly vést do anglického West Hamu a to zásluhou exslávisty Tomáše Součka, který v současnosti táhne Kladiváře svými výkony. "Jsem z něho nadšený. Když vidím jeho góly, je tam určitá podobnost se mnou. Je to skvělý hráč, tady ve West Hamu o něm vědí a já bych byl rád, kdyby do týmu přišel další hráč ze Slavie, ale je to stále daleko," uvedl na Simovu adresu nedávno Souček.

K Simově budoucnosti se pak vyjádřil l samotný Jaroslav Tvrdík. "Přes zimu není jeho odchod na pořadu dne, ale naučil jsem se nikdy neříkat nikdy, kdyby dorazilo padesát milionů eur..."

Následně prozradil, že už jedna nabídka na Simu přišla a to od nejmenovaného klubu ve výši 10 milionů eur. "Ten klub se nám omlouval, že víc dát opravdu nemohou, že to má určitá rizika," řekl k tomu slávistický boss.

O blížící se zimní přestávce české ligy se tak budou zraky otáčet především směrem k Edenu a sledovat tak, zda se podaří úřadujícímu českému mistrovi svůj největší klenot udržet.