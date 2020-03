Jak se dohraje přerušená fotbalová sezóna? UEFA už má první plány

Právě na tomto plánu, který je zatím veden jako pracovní, se měly dohodnout kluby s UEFA na čtvrteční videokonferenci. "Rádi bychom zdůraznili, že se jedná o body a témata, která jsou stále diskutována, tudíž žádný z těchto bodů není v tuto chvíli odsouhlasen či přijat jako platný," stojí v dopise pro LFA, která ho pak rozeslala českým klubům.

Protože stále v Evropě trvá pandemie koronaviru a zatím to nevypadá, že by nějak ustupovala, počítá UEFA s tím, že do 30. června se letošní sezóna 2019/20 určitě nedohraje a tak zřejmě přistoupí k tomu, aby novým nejzazším termínem pro dohrání sezóny byl 30. červenec. Některé soutěže by pak mohly skončit dokonce začátkem srpna, především v těch zemích, jejichž kluby se kvalifikace evropských pohárů zúčastní později.

Národní fotbalové soutěže by se mohly tak dohrávat ve stejném termínu jako Liga mistrů s Evropskou ligou, které v tomto ročníku byly přerušeny teprve během osmifinálové fáze. Aby mohly národní soutěže dohrát tuto sezónu, tak to především umožnil ten fakt, že se evropský fotbalový šampionát nakonec odložil o rok.

Srpen v pekelném tempu středa-neděle

Po konci nyní přerušené sezóny národních evropských soutěží bude následovat srpen, jenž by měl být vyhrazen pouze pro předkola evropských pohárů. Ty by se měly hrát nejen uprostřed týdne, ale i o víkendu. Aby se tak vše stihlo do září, kdy by měly začít skupinové fáze obou soutěží. O víkendu 12. a 13. září by pak začala nová fotbalová sezóna 2020/21.

Mezinárosní fotbalová federeace FIFA pak ve svém přiloženém návrhu ujišťuje fotbalisty v tom, že se upraví jejich smlouvy tak, aby platily i po 30. červnu, tedy po datumu, k němuž jsou momentálně uzavřeny. Nově by se tak tyto smlouvy prodloužily do posledníoh zápasu této sezóny. Zatím není jasné jak to bude se smoluvami hráčů, které je mají uzavřené od 1. července s jinými kluby.

Kvůli přerušené sezóně bude také v lůétě posunut termín pro letní přestupové okno.

Českou ligu by chtěl šéf LFA Svoboda dohrát. A klidně i bez diváků

V současnosti je samozřejmě přerušena česká nejvyšší fotbalová soutěž. K tomuto kroku 12. března na základě vládních opatřeních její zřizovatel Ligová fotbalová asociace. Je tak přerušnna do odvolání nouzového stavu. Šéf LFA Dušan Svoboda by byl rád za její dohrání. "Sezonu stále dohrát jde. Nevidím to jako ztracený případ, a proto mi přijde důležité se o to všemi silami pokusit. Kvůli hráčům, fotbalovým fanouškům i obchodním partnerům. Fotbal je přeci zábava a té dnes moc není. Mohu říci, že jsem mluvil s představiteli všech prvoligových klubů a většinový názor je: pokusit se ligu dohrát," prozradil Svoboda v rozhovoru pro deník Sport.

V těchto dnech se tak řeší především možné náhradní termíny. "Modelujeme varianty, intenzivně komunikujeme s European Leagues. Nyní je to tak, že pokud chceme sezonu dohrát do konce června, potřebujeme zhruba do 30. dubna rozhodnout o pokračování ročníku. Nejzazší termín, kdy bychom pak potřebovali spustit soutěžní zápasy, je 13. května," připomíná Svoboda a pokračuje: "Na druhou stranu - termín 30. června už přestává být dogma a začínají se napříč Evropou zvažovat možnosti, jak dohrávat ligy i v červenci. Co vím, tak všechny soutěže v Evropě chtějí ligy dokončit. Obětovali jsme kvůli tomu EURO a posunuli jej o rok. Ta situace je mimořádná a všichni musíme hledat cesty, jak sezonu dohrát."

Aktuální sezóna 2019/20 by se mohla v Česku dohrát pro tuto zemi netradičním systémem středa-neděle. "A nejspíš se bude hrát bez diváků. Uvidíme, jak rychle se situace stabilizuje. Všem ale říkám, že až se začne zase hrát fotbal, znamená to, že se vše začíná obracet k lepšímu," neztrácí optimismus Svoboda.

Připomeňme, že tuzemská nejvyšší fotbalová soutěž je přeerušena v momentě, kdy zbývá ze základní části odehrát pouze šest kol a po kterých tak měla následovat nadstavba, tedy boje o titul, o poháry i o záchranu. První je momentálně pražská Slavia s osmibodovým náskokem před druhou Plzní. I proto, že následuje po základní části nadstavba, by Svoboda nebyl rád, kdyby se liga ukončila třeba pouze po základních 30 kolech. "Tato varianta pro mě neexistuje, protože tím bychom fatálně narušili regulérnost soutěže. Nemůžeme měnit uprostřed hry schválená pravidla. Tedy buď sezonu řádně dohrajeme kompletně, nebo ji nedohrajeme vůbec."

V případě, že by se snad sezóna v Česku nemohla dohrát, neexistovala by jiná možnost než její anulování. "A vlastně se tvářit, že nebyla. Nikdo by nebyl mistr, nikdo by nesestupoval, nepostupoval, prostě nic. Je to strašná představa a já věřím, že k ní nedojde. Co bychom ale museli řešit, je klíč, kterým bychom do další sezony poslali zástupce do evropských soutěží," ví Svoboda.

Dalším důležitým důvodem, proč sezónu dohrát, jsou samohzřejmě finance, které bývají, jak známo, vždy až na prvním místě. "Už nyní se dá říct, že ztráty, které počítáme v Česku, budou v řádech desítek milionů korun. Pokud však sezonu nedohrajeme a zavřeme krám, hrozí nám ztráty ne v desítkách, ale ve stovkách milionů. Nedohraná sezona může ovlivnit i to, jak se někteří partneři budou stavět k dalším ligovým ročníkům," dodal Svoboda.