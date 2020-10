Jak to dopadne s důležitým zasedáním výkonného výboru FAČR? Šéf Malík má covid

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Český fotbal prochází v posledních dnech turbulentním děním. Všechno to začalo v pátek 16. října, kdy detektivové Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) zadrželo celkem 20 lidí z tuzemského fotbalového prostředí včetně již bývalého místopředsedy Fotbalové asociace ČR (FAČR) Romana Berbra. Ten byl pak vzat do vazby spolu se sportovním ředitelem druholigového Slavoje Vyšehrad Romana Rogoze, s rozhodčím Tomášem Grimmem a bývalým ligovým fotbalistou a nynějším funkcionářem Domažlic Michalem Káníkem. Jedná se o podezření o o ovlivňování výsledků zápasů druhé a třetí ligy a v případě Romana Berbra i o defraudaci peněz Plzeňského fotbalového krajského svazu. Právě na to všechno musí v nejbližších dnech reagovat vedení českého fotbalu v čele s Martinem Malíkem. Ovšem právě šéf českého fotbalu byl nyní pozitivně testován na covid-19. Jak to tedy dopadne s důležitým zasedáním výkonného výboru FAČR, které by se mělo uskutečnit v úterý?