Jak to dopadne s Messim? Do Barcelony měl z Argentiny odletět jeho otec

Katalánci v posledních dnech procházejí několika změnami, mezi kterými můžeme zařadit změnu na postu sportovního ředitele či hlavního trenéra, kterým se před nedávnem stal Ronald Koeman. Ten se sice v předešlých dnech nechal slyšet, že by rád s Messim dál spolupracoval, ale sám Argentinec se neukázal na prvních dvou trénincích vedených tímto nizozemským stratégem.

Přestože má Messi s velkoklubem uzavřenou smlouvu ještě do roku 2021, nejraději by Messi Barcelonu opustil zadarmo. Právě to mu umožňovala výstupní klauzule hovořící o tom, že zadarmo by mohl z Barcelony odejít rok před vypršením smouvy. Jenže tato lhůta pro uplatnění této možnosti vypršela už 10. června.

Tehdy měla končit sezóna španělské ligy, jenomže do toho všeho zasáhla koronavirová pandemie a sezóně se tak protáhla až do července,Liga mistrů se pak dohrávala až v srpnu. Proto se nyní Messiho právníci nechávají slyšet, že právě tuto klauzuli má argentinský fotbalista právo využít až v těchto dnech po skutečném konci sezóny.

Do sporu mezi Messim a Barcelonou se vložilo i vedrení španělské nejvyšší soutěže. To se postavilo za klub s tím, že Messiho smlouva s Barcelonou je stále platná i přes neočekávané prodloužení sezóny. Podle ligy je pak jedinou možností jak získat Messiho ten, pokud zájemce zaplatí výstupní klauzuli v astronomické výši 700 milionů eur.

Kam by tesy mohl Messi odejít? Nejvíce se mluví o jeho odchodu do Premier League, konkrétně do Manchesteru City, neboť s tamním koučem Pepem Guardiolou měl už jednat. Navíc se Guardiolou Messi dobře zná, z jejich společného působení v Barceloně.

Kdo ví? Třeba už bude veřejnost v této otázce daleko moudřejší hned ve středu.