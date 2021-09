Jankto si poranil lýtkovou kost, uvedl kouč. Podle médií má možná i zlomeninu

Jiný španělský deník AS pak přišel s citací kouče Getafe Michela, jenž se k Janktově zranění vyjadřoval. "Neznáme plný rozsah zranění. Uděláme potřebná vyšetření, ale zdá se, že je poraněná lýtková kost. Uvidíme, co holenní. Je to jedno s druhým. Tyhle věci se stávají a nedají se ovlivnit," řekl konkrétně.

Připomeňme, že český záložník, který před svým současným působením ve Španělsku několik let hrával na Apeninském poloostrově a na ten Pyrenejský se před touto sezónou vydal ze Sampdorie Janov, musel svoji účast na hřišti v sobotním duelu s Vallecanem ukončit už po jedenácti minutách hry a to poté, co si toto své zranění přivodil při pokusu o halfvolej. Hřiště pak musel opustit na nosítkách.

Až další podrobná vyšetření zjistí, jaký rozsah má nejnovější Janktovo zranění a jak dlouho bude mimo hru. Kromě Jankta nejsou v současnosti kouči Michelovi k dispozici ani Mauro Arambarri, Sandro Ramírez a Erick Cabac.

Dodejme, že Getafe nakonec duel s Vallecanem prohrálo 0:3 a po pěti kolech je tak nadále bez bodu beznadějně poslední v tabulce.