Je nejmocnější hráčský agent Raiola ve fotbale po smrti? Ozval se totiž na Twitteru

Během letošního ledna Raiola podstoupil operaci, přičemž nikdo z veřejnosti nemá zprávy o tom, jakou nemocí Raiola trpí a čeho přesně se operace týkala.

Našvaný nebyl z poplašné zprávy o své smrti nejen Raiola, ale také Alberto Zangrillo, šéf jednotky intenzivní péče nemocnice San Raffaele v Miláně. „Jsem rozčilený telefonáty od pseudo novinářů, kteří spekulují o úmrtí člověka, který přitom bojuje o život," uvedl konkrétně. Na Raiolově twitterovém účtu si pak mohli uživatelé přečíst: „Současný zdravotní stav pro ty, co se zajímají: Nas*aný. Podruhé během čtyř měsíců mě už zabili."

Italský hráčský agent je zástupcem například Paula Pogby, Erlinga Haalanda, Zlatana Ibrahimovice, Romelua Lukakua, Maria Balotelliho, Marca Verattiho či Henrika Mchitarjana a před lety byl pod jeho kuratelou taktéž Pavel Nedvěd.

Že jde skutečně o nejmocnějšího hráčského agenta ve fotbale, tak o tom svědčí i fakt, že má disponovat jměním ve výši až 62 milionů liber. Není divu, vždyť jen za Pogbův přestup z Juventusu do Manchesteru United mělo přistát na jeho účtu 20 milionů liber, (v přepočtu něco přes 600 milionů korun).

Tuto provizi by ale měl překonat plánovaný přestup Erlindga Haalanda z Dortmundu do Manchesteru City. Právě to případě by totiž provize měla činit zhruba miliarda korun.