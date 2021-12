Je Tvrdík blízko svého konce ve vedení Slavie? Číňané chtějí prodat polovinu klubu

V těchto dnech a týdnech se má podle deníku Blesk a jeho anonymního zdroje, který je se situací v pražském Edenu dobře obeznámen, jednat o prodeji padesáti procent akcií sešívaného klubu.

Případný prodej těchto akcií by tak tedy znamenal i obměnu současného pětičlenného klubového představenstva, neboť nový majitel bude chtít rozhodně mít své zastoupení ve vedení klubu. Může se tak tedy reálně stát, že Jaroslav Tvrdík už v jeho čele a vůbec celkově v něm nebude.

Podle něho samotného však není aktuálně jeho případný brzký konec ve vedení klubu na tolik žhavý, o čem by se mělo nyní spekulovat a co by se mělo řešit. „Moje pozice v čele Slavie je čestná a neplacená, byť časově velmi náročná. Když by bylo v nejlepším zájmu Slavie, abych ji opustil, jsem na to kdykoliv připraven. Nedomnívám se však, že tato situace nastane v dohledné budoucnosti," uvedl Tvrdík konkrétně na svém twitterovém účtu.