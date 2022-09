Je znám nejlepší český fotbalista za uplynulou sezónu. Zlatý míč získal poprvé Schick

Dosud byla Schickova nejlepší pozice v této anketě třetí příčka z loňska a ze sezóny 2016/17. Není to však jeho jediná trofej, o kterou se svými výkony v minulé vydařené sezóně zasloužil, letos v květnu totiž ještě obdržel cenu Fotbalové asociace ČR (FAČR) Fotbalista roku.

Že to nakonec Schick vyhraje i u novinářů, bylo jasné již loni na podzim, kdy od nich tehdy dostal 826 bodů a pyšnil se tak více než dvousetbodovým náskokem na Součka. Jarní část pak ovládl o 173 bodovým náskokem na druhého záložníka West Hamu. Dohromady s tak u něj sešlo 1422 bodů a stal se tak vítězem ankety s druhým největším počtem bodů v historii ( tím nejlepším v tomto ohledu je Petr Čech ze sezóny 2012/13, který tehdy získal 1833 bodů).

"Je to velká cena, takže si toho obrovsky vážím. Navíc je to individuální, takže z osobního pohledu je to trošku větší úspěch než nějaký týmový. Znamená to pro mě moc. Zatím jsem žádnou velkou týmovou trofej nevyhrál. Takže i proto jsem za cenu rád, že je to nějaká trofej, kterou si můžete potěžkat. Zatím to s týmovými trofejemi nemůžu srovnávat," uvedl k tomu sám Schick na úterní tiskové konferenci v Praze.

Připomeňme, že Schick zaznamenal během minulého roku například pět přesných tref na Euru, díky čemuž se stal společně s Cristianem Ronaldem nejlepším střelcem šampionátu, ve kterém Češi dokáčeli až do čtvrtfinále. V následující sezóně 2021/22 pak jen za podzim natřílel 16 branek v dresu Leverkusenu a po dalších osmi gólech pak atakoval i nakonec vítěze kanonýrů v Bundeslize Roberta Lewandowského. I díky tomu tak jeo Leverkusen nakonec v této sezóbně skončil třetí a postoupil tak do Ligy mistrů.V reprzentaci tak úspěšný i kvůli zranění nebyl, jelikož za ni nastoupil ke dvěma zápasům a vstřelil během nic jednu branku. Neobjevil se pak ani v rámci červnové Ligy národů.

Zatímco mezi lety 2010 až 2019 tuto anketu ovládl vždy brankář, poslední tři ročníky se radoval hráč z pole, přičemž v posledních dvou případech se vždy jednalo o Tomáše Součka. Nejlepším zástupcem české nejvyšší soutěže je Adam Hložek jenž ještě minulou sezónu hrál zaa Spartu než pak přestoupil do Leverkusenu. Velký posun zaznamenal gólman Plzně Jindřich Staněk, jenž se umístil na jedenácté příčce oproti minulé třiatřicáté.

Dodejme, že anketa spadá pod hlavičku Klubu sportovních novinářů ČR, přičemž se hlasuje dvboukolovým způsobem, nejprve na podzim a pak na jaře. Tyto body se následně sečtou a z toho vzejde vítěz. Hlasovat v této anketě mělo právo devětapadesát novinářů.