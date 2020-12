Telefonát s Berbrem zhatil Královcovo povýšení. Měl být novým šéfem sudích

Pavla Královce do čele nové rozhodcovské komise FAČR byl navrhován postberbrovským křídlem ve výkonném výboru. Nový komise mimochodem má nahradit tu dočasnou ve složení Jiří Kureš, Tomáš Bárta a Jan Zahradníček, která má skončit koncem letošního roku a která tak nahradila tu pod vedením Jozefa Chovance, která musela skončit poté, co 16. března policie zadržela Romana Berbra a dalších 19 lidí z českého fotbalu kvůli podezření z ovlivňování zápasů.

„Buď jim bude mandát prodloužen, nebo se sestaví nová plnohodnotná komise,“ uvedl k současné dočasné komisi šéf Fortuna ligy a člen výkonného výboru FAČR Dušan Svoboda.

Ten byl jedním z těch, kteří na jednání o ustavení nové rozhodcovské komise nedorazili. Přítomných totiž bylo celkem pět a to k tomu, aby byl výbor usnášeníschopný, nestačilo. „Z osobních a především zdravotních důvodů se na plánované úterní zasedání nemohli někteří jeho členové dostavit, výkonný výbor tak v tu chvíli nebyl usnášeníschopný,“ vysvětlil Micvhal Jurman, tiskový mluvčí FAČR.

Připomeňme, že když jde všechno, jak má, výkonný výbor FAČR zasedá ve 12 lidech, přičemž usnášeníchopný je výbor tehdy, když se ho zúčastní nadpoloviční počet členů, což znamená sedm osob. Protože ale členy výkonného výboru FAČR už po nejnovější české fotbalové kauze nejsou jak Roman Berbr, tak ani jeho životní partnerka Dagmar Damková, je členů výboru aktuálně celkem 10. Na únášeníschopnosti se ale nic nemění. Pokud by v úterý na Strahov dorazilo nejméně sedm osob, k tomu, aby byla ustanovena nová komise, stačily by k tomu pouze čtyři hlasy.

Situace však byla v úterý dopoledne v sídle FAČR následudjící. Z členů výkonného výboru tam totiž byli přítomni pouze Martin Malík, Miroslav Liba, Michal Blaschke, Karel Kula a Pavel Brímus. Kdo nepřišli především z osobních a zdravotních důvodů, tak těmi byli Zdeněk Zlámal s Pavel Nezval z Moravy, Dušan Svoboda, Tomáš Paclík a Rostislav Votík. Není pak rozhodně bez zajímavosti, že jeden z těchto členů uvedl, že na úterní zasedání zapomněl.

Další sešlost výkonného výboru FAČR by se měla podle původního plánu uskutečnit až v lednu a únoru příštího roku, to je ale vzhledemk potřebnosti nové rozhodcovské komise příliš pozdě a zřejmě se tak ještě do konce tohoto roku fotbalová vládnoucí garnitura sejde. „Termín dalšího výkonného výboru v tuto chvíli řešíme,“ prozradil asociační mluvčí Jurman a pokračoval: „O budoucí podobě komise rozhodčích FAČR debatujeme interně i s představiteli UEFA, očekáváme, že navržená řešení budou finálně doladěna do konce kalendářního roku, a budeme je tedy moci také následně prezentovat.“

UEFA chce svým členem v nové rozhodcovské komisi asociaci pomoct. Kdo ale bude v jejím čele?

Bude se určitě tak hledat nový nástupce Jozefa Chovance v čele rozhodcovské komise, když nevyšel sudí Pavel Královec kvůli jeho kontaktům na Berbra. Postberbrovské křídlo v čele s majitelem Viktorie Plzeň Tomášem Paclíkem tak tedy momentálně přišlo o svůj trumf v rukávě.

Sudí Pavel Královec, jenž ještě v úterý večer pískal duel Ligy mistrů mezi Chelsea a Krasnodarem, byl tak tedy stažen z listiny rozhodčích první a druhé ligy do konce letošního roku. Zhatilo to tak jeho úmysl skončit v nejbližších dnech svou rozhodcovskou kariéru a stát se fotbalovým funkcionářem. Zůstane tak pouze možná jenom o ukončení jeho rozhodcovské kariéry, protože je otázka, zda se dostane na listinu po Novém roce.

„Osoby pověřené vedením komise rozhodčích stáhly Pavla Královce ze zápasů profesionálních soutěží do konce podzimu,“ oznámil veřejnosti samotný šéf českého fotbalu Martin Malík. Královec se tak tedy neobjeví, jak bylo původně myšleno, v duelu Pardubice vs. Brno o nadcházejícím víkendu. V něm ho nakonec nahradí Ondřej Pechanec.