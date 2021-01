Jindy rivalové, nyní jsou za jedno. Fotbalová Sparta i Slavia zkritizovaly Hniličku

Svým společným úterním prohlášením tak slavné pražské fotbalové kluby reagovaly na Malíkův podpis pod pondělním prohlášení České unie sportu vjadřující se k účasti šéfa NSA Milana Hniličky na víkendové oslavě narozenin podnikatele Petra Bendy v hotelu v centru Teplic. Akce, na níž byli mimo jiné další exhokejista a současný člen Rady České televize Jiří Šlégr, bývalý premiér Jiří Paroubek či od úterý již bývalý šéf liberecké policie Jiří Husák, se konala v době, kdy protiepidemický systém je na nejvyšší úrovni číslo 5 a jsou tak zavřeny všechny hospody a restaurace a je také zákaz shromažďování.

Všichni signatáři pondělního prohlášení České unie sportu sice zkritizovali Hniličku za jeho chování, zároveň se ale postavili za to, aby ve své funkci neoficiálního šéfa českého sportu setrval. Spotovní hnutí je si totiž vědomo, že jakákoli destabilita NSA by ohrozila rozdělování a vyplácení sportovních dotací.

Komentovaly tak Malíkův podpis pod prohlášením, které v pondělí poskytla médiím Česká unie sportu. Jeho signatáři sice Hniličku za jeho jednání zkritizovali, ale zároveň podpořili jeho setrvání ve funkci, aby nebylo ohroženo rozdělování a vyplácení sportovních dotací.

"Považujeme za nevhodné tímto aktivním způsobem zlehčovat jednání Milana Hniličky v situaci, kdy významná část členů FAČR stejně jako ostatních sportovních svazů nemůže z důvodu dodržování hygienických a protiepidemiologických opatření provozovat sportovní činnost vůbec, profesionální sport pak s významnými omezeními, za vysokých dodatečných nákladů a bez přítomnosti fanoušků," píšou pražská S.

Své si k aktuální politické kauze řeklo i vedení fotbalových Teplic. "Toto chování se nám nelíbí, protože je to jednoznačným porušením všeho, co musí v této zemi obyčejní lidé každý den dodržovat. Z těchto důvodů samozřejmě nemůže mít Milan Hnilička naši důvěru v čele Národní sportovní agentury, proto považuji za nedostatečnou pouhou rezignaci na mandát poslance," uvedl na klubovém webu samotný předseda představenstva Severočechů Pavel Šedlbauer, jenž tak připomněl, že v pondělí Hnilička rezignoval na post poslance.

Při tom rezinaci na post šéfa Národní sportovní agentury chtěl po Hniličkovi ještě v pondělí i samotný premiér Andrej Babiš, ten nyní otočil. "Nikomu by teď neprospělo, kdyby se rozjelo kolo spekulací kolem nového šéfa, došlo by k její paralýze,“ nechal se slyšet v úterý pro Deník.cz a pokračoval: „Máme ale osm měsíců do voleb, tak si nemyslím, že by bylo správné ho odvolávat." Premiér Babiš připomněl podzimní volby do Poslanecké sněmovny, po které přijde nová vláda a tudíž tak přijde na řadu i výměna v čele NSA.

Na úterní prohlášení některých prvoligových klubů regovala FAČR prostřednictvím svého muvčího Michala Jurmana. "FAČR, respektive její předseda Martin Malík, rozhodně nijak v tomto smyslu aktivně nezlehčovali jednání Milana Hniličky. Jak bylo jasně řečeno ve společném prohlášení ČUS, jde o závažné pochybení. Zároveň je potřeba ale také říct, že rezignace na pozici předsedy NSA by mohla vést v tuto chvíli k jasné destabilizaci sportovního prostředí napříč celým spektrem společnosti," řekl konkrétně.

Ze strany Sparty a Slavie nejde o první kritiku na adresu NSA. V polovině ledna se klubům nelíbil hodně diskutovaný průzkum agentury o oblíbenosti jednotlivých sportů v Česku, přičemž fotbal skončil až osmý. Navíc NSA chtěla podle tohoto průzkumu udělovat sportovní dotace v patřičné výši.

Zatímco se pod prohlášením České unie sportu se objevil i podpis hokejisty Jaromíra Jágra, jiný slavný český hokejista Jiří Hrdina je pro to, aby Hnilička v čele NSA skončil. "Vůbec nechápu, že to ještě neudělal. Vždyť i tahle funkce je placená z peněz daňových poplatníků. Byl to neodpustitelný přešlap. V době, kdy tu lidi padají na hubu, krachují podniky, restaurace a hotely, tak oni si tam udělají mejdan, jako kdyby se nic nedělo," nechal se konkrétně slyšet mistr světa z roku 1985.

Připomeňme, že vedle fotbalu se za Hniličku postavil hokej, atletika, florbal, judo nebo basketbal. Tomu šéfuje Miroslav Jansta, šéf České unie sportu.Ten setrvání Hniličky ve funkci podporuje především proto, že následující týdny jsou důležité pro výplatu dotací na rok 2021. Destabilizace českého sportu by pak neprospěla, zvlášť tehdy, kdy je nejen sport zasařen pandemií koronaviru. "Jakákoliv nestabilita instituce včetně změny vedení zbrzdí její chod, přeruší procesy, nejen dotační, změní priority, znejistí zaměstnance. Ano, mohla by ohrozit dotace do sportu, což je pro nás klíčové. Nemůžeme si dovolit situaci destabilizovat. Přitom historicky poprvé za deset let jsou připraveny peníze do klubů a svazů nejpozději v březnu," řekl Jansta.

Například Lukáš Heřmanský, prezident Svazu lyžařů ČR, ale upozornil na tu skutečnost, že šéfa NSA sportovci navybírají. "Milana Hniličku do funkce nenominovaly sportovní svazy, ale vláda ČR, a tam by proto mělo padnout i rozhodnutí o jeho budoucnosti," uvedl.