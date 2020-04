Juventus Turín v pohotovosti. Vše se chystá na velký návrat z Madeiry

Během koronavirové pandemie se Cristiano Ronaldo uchýlil do bezpečí svého sídla v rybářské vesnici na Madeiře a protože to vypadá, že by se od přespříštího týdne mohlo na Apeninském poloostrově vracet vše pomalu do normálu, začíná se hovořit o jeho návratu do Turína. Ten opustil poté, co byli pozitivně testováni na COVID-19 tři jeho spoluhráči Daniele Rugani, Blaise Matuidi a Paulo Dybala.

Překotný vývoj událostí ve světě tak tedy Ronaldo přečkal se svou rodinou doma, což ale neznamená, že by snad nějak zahálel a nedbal na svou fyzičku. S míčem se na Madeiře připravoval úplně sám na Národním stadionu. Stejně tak využil posilovnu a místo činek zvedl své ratolesti. Mezitím si našel čas i na úpravu svého účesu.

A kdy že by se měl Cristiano Ronaldo vrátit zase na pevninskou Evropu? Mělo by se tak stát příští víkend, přestože zatím oficiálně ještě nikdo nepotvrdil možný restart italské nejvyšší fotbalové soutěže. V pondělí 4. května by ale mělo začít podle italského premiéra Guissepe Conteho postupné uvolňování vládních opatření v zemi. Navíc se na dohrání Serie A mezi sebou dohodli zástupci všech účastníků soutěže, ovšem to je musí posvětit vláda.

Až začnou v Itálii fotbalové tréninky, Juventus má v úmyslu v nich své hráče rozdělit do tří skupin, přičemž v jedné z nich budou ti hráči, kteří onemocněním neprošli, ve druhé pak ti, kteří naopak covidem-19 prošli a ve třetí by spolu byli ti, kteří sice byli nosiči viru, ale žádné symptomy se u nich neprojevily.

Během prvního týdny trénování by se měly tréninky Juventusu konat v tréninkové hale v Contisse. Až následně by se měli hráči objevit na hřišti. Každý den by navíc měli být jednotliví fotbalisté testování a to nejdříve před tréninkem a pak i po něm.