Juventus už ohlásil Sarriho nástupce. Stal se jím Andrea Pirlo

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Jen několik hodin poté, co Juventus Turín ohlásil konec Maurizia Sarriho na lavičce tohoto italského klubu, už vedení klubu veřejnosti oznámilo jméno jeho nástupce. Až skoro překvapivě se jím stala italská fotbalová legenda, jenž doposud v klubu působil u fotbalistů do 23 let, Andrea Pirlo. Tento bývalý kapitán italské reprezentace s klubem uzavřel smlouvu do konce června roku 2022.