Kádr fotbalové Sparty čeká další posílení. S týmem už trénuje Sadílek

Zatím ale ještě není nic rozhodnuto, jelikož obě strany o transferu Lukáše Sadílka v těchto dnech jednají, přičemž se spekuluje o tom, že by mohl na Letnou přijít za 20 milionů korun. Je ale vekou pravděpodobností, že si moravský celek bude chtít říct o nemalé odstupné vzhledem k tomu, že hráč má se Slováckem ještě dvouletý kontrakt.

Není divu, že Sparta posiluje, jelikož si čeká v červenci 2. předkolo Evropské konferenční ligy, ve kterém se utká s norským Stavangrem. A i proto by se peníze, které by Spartě do kasy přitekly záhluhou tohoto přestupu, klubu hodily na další posily.

„Nechceme Lukášovi bránit v posunu v kariéře. O výhodné nabídce jsme ochotni se bavit," prozradil pro server sport.cz sportovní manažer Slovácka Veliče Šumulikoski. Ten by byl pochopitelně rád, kdyby díky tomuto transferu zkrátka nepřišlo ani Slovácko.

Součástí dohody by tak proto mohlo být, že by opačným směrem mohl zamířit osmadvacetiletý odchovanec Slovácka Michal Trávník. Tento středopolař dosud hostoval v tureckém Kasimpase a v těchto dnech se zapojil do tréninků na Letné.