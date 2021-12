Kauza odposlechů v českém fotbale: etická komise své první rozhodnutí vydá v úterý

Nikdo nyní nechce předjímat, a a to ani samotný Petr Fousek, jak celá tahle velká kauza tuzemského fotbalu skončí a co se v ní ještě všechno veřejnost dozví. „Těžko předjímat, naše etická komise musí vycházet z podkladů, jež má k dispozici. Chceme fotbal očistit, pracovat na obnovení důvěry. Odposlechy zaberou tisíce stran, odhaduji, že to bude trvat několik měsíců,“ myslí si konkrétně Fousek, jenž je v čele českého fotbalu od letošního června a to s tím, že příští týden v úterý padne první rozhodnutí etické komise. „Etická komise vydá v úterý 21. prosince nějaká svá rozhodnutí."

„Jako když praskne vřed a vytéká hnis... Nic nezametáme pod koberec, ctíme naše krédo, že chceme obnovovat důvěru ve fotbal," pokračuje dále k tématu odposlechů Fousek.

FAČR se zatím ke zjištěným poznatkům z odposlechů a k celé kauze vyjadřuje prohlášeními prostřednictvím své etické komise a právě za tato prohlášení byla dosud kritizována. „Nejde o žádné strkání hlavy do písku, pracujeme s tím, co máme k dispozici. Dosáhli jsme stavu, že jsme poškozenou osobou. Díky tomu máme přístup ke spisu, který je nesmírně objemný, věnují se mu naši právníci," říká k tomu Fousek.

Ten připomíná, proč je opravněné mluvit o tom, že všechny problémy týkající se kauzy Romana Berbra, jehož bude čekat soudní řízení, se týkají minulého vedení FAČR. „Není alibismus, když říkám, že všechny tyto věci pocházejí z doby minulého vedení. Proto jsme také byli zvoleni, že hnutí chtělo změnu, aniž by tušilo, co se pak v odposleších objeví. Máme etickou komisi, ctíme její nezávislost stejně jako nezávislost odvolacího řízení. Spis má tisíce stran, nelze čekat, že se něco objeví a hned to bude mít výsledek," vysvětluje dále Fousek.

Nejvyšší boss českého fotbalu v současnosti nechce komentovat zveřejněné části odpoalechů, v níž se objevují i jména dalších funkcionářů, jakými je třeba šéf Slavie Jaroslav Tvrdík. „Publikovány jsou jen části odposlechů, částečné, ne úplné, proto nechci komentovat žádná jména, žádné části odposlechů," říká Fousek, podle něhož jsou tak odposlechy důkazem toho, jak to za minulého vedení fungovalo.

„Nechceme se dopouštět bezpráví, některé situace mohou být na hraně, je na fundovaných odbornících, aby věci posoudili. Dřív naše etická komise zastavila řízení a chtěla čekat na trestní řízení, to teď není možné. Pracuje intenzivně - posuzuje odposlechy, které máme k dispozici my," připomíná Fousek.

Ten také prozradil, že v souvislosti s touto kauzou je v těchto dnech ve spojení s nejedním sponzorem. „Průběžně s nimi komunikujeme, bude i schůzka s LFA. Myslím, že vnímají, že se případu věnujeme, že etická komise koná," zakončil.