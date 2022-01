Kauza slávisty Kúdely se bude v Lausanne řešit až v dubnu. Kvůli koronaviru

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Tento pátek měla Mezinárodní sportovní arbitráž (CAS) ve švýcarském Lausanne začít řešit fotbalovou kauzu, která nejednoho českého fotbalového fanouška nenechává klidným. Kauzu údajného rasismu slávistického obránce Ondřeje Kúdely vůči záložníkovi tmavé pleti z Glasgow Rangers Glenu Kamarovi. Jenže nakonec tomuto tak nebude, neboť se arbitrážní soud rozhodl projednávání odložit až na duben a to kvůli koronaviru. Jak informuje server Seznam Zprávy, konkrétně by se tak mělo nově uskutečnit 11. dubna. A to na žádost právníků Glena Kamary, kteří nechtěli, aby byl jejich klient vyslýchán křížově on-line.