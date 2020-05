Kdy bude prodloužena fotbalová liga v Česku? Jako všude rozhodne nadpoloviční většina klubů

Právě protáhnutí sezóny až do července bude 12. května probírat a schvalovat ligové grémium, jež je složeno ze zástupců všech 32 tuzemských fotbalových profesionálních klubů. "Dle platných stanov LFA hlasuje o posunutí konce soutěžního ročníku za 30. červen, tedy o změně termínové listiny, vždy příslušná komora dané soutěže. Takovou změnu musí vždy schválit nadpoloviční většina každé ligy zvlášť. Prakticky to znamená, že více než osm klubů první ligy a současně více než osm klubů druhé ligy musí souhlasit s dohráním soutěžního ročníku obou soutěží v červenci," uvedla ke krokům, které v následujích dnech budou muset učinit všechny ligy a nejen ta naše.

Stávající stanovy teoreticky umožňují, aby si pokračování soutěžer i v červenci odhlasovala pouze jedna ze dvou profesionálních soutěží u nás. Do 12. května se ale ještě můžou upravit tyto stanovy tak, aby obě první dvě fotbalové soutěže mohli o tom hlasovat společně.

Kvůli vládním nařízením je jasné, že v případě restartu lig se budou zápasy odehrávat bez diváků, LFA si představovala, že vyjedná v příslušnými orgány maximální počet 130 osob na jednotlivých utkáních, v pátek vláda oznámila, že sportovní, kulturní a společenské akce se budou moct konat maximální pouze s maximálním počtem 100 osob.

Připomeňme, že nejvyšší fotbalová soutěž u nás má za sebou v této přerušené sezóně odehráno už 24 kol a šest jich zbývá odehrát do konce základní části. Ještě je na programu závěrečná nadstavba, tedy boje o titul a záchranu a následnou baráž. Aktuálně ligovou tabulku vede Slavia, pouhých osm bodů před druhou Plzní.

Co by n emělo zapadnout je i ten fakt, že 12. května by vedle prodloužení přerušené sezóny mělo ligové grémium zvolit nové vedení Ligové fotbalové asociace (LFA), tedy zřizovatele tuzemských profesionálních soutěží. Současnému předsedovi Dušanu Svobodovi totiž končí mandát a kromě toho se bude také volit předseda konttrolního výboru. Jakým způsobem, kdy a kde bude ligové grémium 12. května o tom všem jednat, to se ještě upřesní.

Každopádně bude 12. květen velmi důležitým datem pro český fotbal, přestože má nyní vynucenou přestávku.