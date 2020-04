Kluby anglické Premier League chtějí sezónu dohrát bez ohledu na termíny

"Naším cílem zůstává dokončit sezonu 2019/20, ale v této fázi jsou všechna data pouze orientační. Záleží na vývoji situace s nemocí COVID-19," uvedli účastníci Premier League v následném prohlášení.

Vedení Premier League dalo veřejnosti na vědomí, že znovu se soutěž rozjede až tehdy, kdy britská vláda označí oznnačí situaci za bezpečnou. Připmeňme, že na nemoc COVID-19 dosud ve Velké Británii zemřelo přes 12 000 lidí.

V předešlých dnech se objevily plány, jakým způsobem by se Premier League mohla dohrát. Všechny zbývající zápasy se odehrají pravděpodbně na dvou stadionech, v legendárním londýnském Wembley a v tréninkovém areálu St. George´s Park v Butronu. Hrálo by se denně bez diváků, ovšem všechny zápasy by byly snímány televizními kamerami. Součástí zmíněného treéninkového areálu St.George´s Park je pak vedle 13 fotbalových hřišť i hotel s 228 pokoji, kde by byly všechny členové všech týmů během té doby ubytovaní.

Odehrát zbývá ještě celkem 92 zápasům přičemž po neúplném 29. kole vede soutěž suverénně Liverpool, konkrétně s pětadvacetibodovým náskokem před druhým Manchesterem City. Týmu kouče Jürgena Kloppa stačí šest bodů k tomu, aby po dlouhých 30 letech získala anglický titul.