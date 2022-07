Komise rozhodčích FAČR už se zahraničními sudími počítat nebude. Zvládneme to, tvrdí

Fotbaloví fanoušci tak v nové sezóbně budou nově spatřovat tyto nové muže s píšťalkou: Karla Roučka, Daniela Vokouna, Stanislava Volka a Jana Všetečku.

"Vzali jsme sedm lidí, z toho tři asistenty a čtyři hlavní. Udělali jsme program Pojď do ligy, komise pod námi vybraly rozhodčí, které daly do programu. My s nimi rok pracovali a vybrali lidi, kteří postoupili do profesionálních soutěží," řekl k nim na závěr třídenního semináře před sezónou Příhoda a pokračoval: "Začnou v druhé lize. Když nemáte konkurenci, tak se rozhodčí neposouvají. Vždy ji budeme hledat. Už to třeba příště nebudou čtyři, můžou to být dva, jeden. Ale je dobré mít tu soutěživost mezi ČFL a druhou ligou."

Listina hlavních sudí pro obě profesionální soutěže v Česku, tedy pro první a druhou ligu, tak čítá před sezónou celkem 28 jmen, přičemž šest z nich kromě toho ještě figurují na mezinárodní listině. "Ideální by bylo mít 31 hlavních, ale raději jdeme do kvality a budeme je vychovávat," sdělil Příhoda a dodal: "Říkali jsme rozhodčím, ať jdou do nové sezony s respektem, protože pořád je 80 procent nezkušených. Vyšla jim jen jedna sezona, lépe se budou cítit až po nějaké čtvrté. Takže jsme jim říkali, ať jsou v klidu, jdou do toho furt stejně, jako když začínají. Jsou tam asi tři kluci, kteří mají přes 100 utkání, jinak nikdo. Je to nezkušený tým, ale věřím, že to dáme."

Pro připomenutí, Příhoda se stal šéfem tuzemských rozhodčích loni bv létě poté, co se novým fotbalovým bossem stal Petr Fousek. "Když se výkony budou držet jako na jaře, budeme úplně spokojeni. Když se mě někdo ptá, jaká byla sezona, tak já vždy říkám, že když si nikdo nevzpomene na baráž, boj o titul a sestup, tak byla dobrá. Že chyby byly, to je jasné. Ale chybují hráči, trenéři a budou chybovat i rozhodčí," nechal se slyšet Příhoda. "Měli jsme z klubů pozitivní reakce. V době, kdy se hraje, jsou emoce, ale s odstupem času v pohodě. Třeba na podzim dostala Plzeň v zápase na Slavii tři červené karty, hodně to rezonovalo. Teď (asistent trenéra Plzně) Pavel Horváth v nějakém rozhovoru uvedl, že to bylo správně vyřešené," řekl dále.

Vrátil se taky k tomu, že jarní šlágry tuzemské ligy pískali zahraniční, hlavně polští, sudí. To už by se v nové sezóně nemělo opakovat. "(Zahraniční sudí) nebyl náš požadavek, ale hlavně od klubů. Byl jsem na ligovém grémiu a řekl jsem jim, že bych byl rád, kdybychom tuhle sezonu zvládli jen s českou stopou. Kluby jsou s tím v pohodě. Věřím, že to zvládneme," řekl Příhoda.

Ten také potvrdil, že i tentokrát bude na každém ligovém zápase k dispozici videosystém VAR a stejně jako na jaře, i tentokrát by byl Příhoda rád, kdyby zashoval jen v těch nejnutnějších případech. "Z pravidel se nic zásadního nemění. My pracujeme hlavně s tím VARem. Udělali jsme si statistiku, VAR se podle našeho názoru během jarní části zlepšil. Bylo méně zásahů a to chceme držet," řekl konkrétně.

Na závěr dodal, že věří, že se jeho svěřenci připravili na ndcházející sezóně velice dobře. "Věnovali jsme se komplexně všemu – VAR, asistenti, hlavní, fyzická příprava, teorie. Vyhodnotili jsme si to tak, že jsou rozhodčí lépe připraveni než před rokem. Je vidět, že zapracovali i na teorii," zakončil Příhoda.