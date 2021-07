Komplikace pro Spartu. Na duel ve Vídni nebudou moct hostující fanoušci

"Do Vídně cestuje pouze oficiální klubová výprava, kterou tvoří hráči, členové realizačního týmu a několik klubových zaměstnanců a členů managementu. Sparta nemá možnost získat žádné další vstupenky, naopak fanoušci cestou do Rakouska riskují, že na černém trhu koupí neplatné lístky od překupníků," mohli si přečíst příznivci Sparty v pátek na klubovém webu. "Klub ani jeho oficiální fanklub neorganizují žádnou fanouškovskou cestu do Vídně, ani se nepodílí například na dopravě a nedistribuují vstupenky. Podpora, které by se nám od fanoušků za běžné situace dostalo tak blízko za hranicemi, by jistě byla masivní. Ale my věříme, že dokážeme postoupit s vaší podporou v zádech v odvetě na Letné," pokračuje se tam.

Připomeňme, že zmiňovaná odbbbveta druhého předkola Ligby mistrů sehraje Sparta na svém stadionu 28. července. V tomto týdnu se rozhodlo o tom, že se částečně na tuzemských stadionech uvolní omezení platící pro diváky a proto tak bude moct odvetu sledovat polovina kapacity letenského stadionu. V případě Sparty, která má stadion pro 18 000 lidí, to tedy znamená, že odvetu s Rapidem Vídeň může spatřit 9000 fanoušků.

Začátkem příštího týdne odstartuje prodej vstupenek pro permanentkáře a pokud i po ukončení jejich prodeje nějaké vstupenky zbydou k dispozici, případní zájemci je pak od čtvrtka budou moct koupit v rámci volného prodeje. Protože nadále platí protikoronavirová vládní opatření, budou se muset i od nové sezóny fanoušci na českých stadionech prokazovat bezinfekčností.

A ani na odvetu v Praze nebudou moct přijet hostující příznivci, takže tehdy se budou bez svých fanoušků obejít pro změnu hráči Rapidu Vídeň.