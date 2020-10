Konec nejen v českém fotbale. Damková rezignovala i na funkci v komisi sudích UEFA

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Poté, co před týdnem zadrželi detektivové z Národní centrály proti organiziovanému zločinu dvacet lidí z českého fotbalového prostředí včetně již bývalého místopředsedy Fotbalové asociace ČR (FAČR) Romana Berbra, rezignovala nyní životní parnerka Romana Berbra Dagmar Damková na post členky komise rozhoddčích Evropské fotbalové unie UEFA. Stalo se tak po tom, co Damková rezignovala na všechny své funkce v FAČR, stejně tak, jak to před tím tento týden udělal Berbr.