Konec spekulacím. Lionel Messi zůstává v Barceloně, bude brát poloviční plat

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Podle argentinských médií přistoupil jeden z nejlepších fotbalistů na světě Lionel Messi na poloviční plat a bude tak i nadále pokračovat v Barceloně. V posledních měsících a týdnech sílily spekulace o tom, kam jinam by mohl zamířit a to ještě zvlášť poté, co se po koci června stal volným hráčem. Nyní už je ale všechno jasné. Argentinský útočník i nadále bude oblékat dres slavného katalánského velkoklubu, s nímž se dohodl na novém pětiletém kontraktu.