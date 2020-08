Konec v osmifinále Ligy mistrů mu zlomil vaz. Sarri už není koučem Juventusu

"Klub by rád poděkoval kouči za to, že napsal díky devátému ligovému triumfu za sebou novou kapitolu v historii Juventusu, což bylo vyvrcholení jeho osobní cesty, během níž vyšplhal všemi kategoriemi italského fotbalu," uvedl ke konci Maurizia Sarriho v Juventusu ve svém sobotním prohlášení sám klub.

Připomeňme, že trenér, jenž se narodil v Neapoli, začal s trénováním před třiceti lety a dlouho se pohyboval pouze v amatérském fotbale, do toho profesionálního se dostal až v posledních letech. Koučem Juventusu se stal loni v létě, kdy nahradil Massimiliana Allegriho a právě o tomto kouči se nyní mluví, že by semohl do klubu zpátky vrátit. Italský tisk ale nevylučuje další možné kandidáty na post trenéra Juventusu, přičemž se skloňují taková jména jako Mauricio Pochettino, Simone Inzaghi a dokonce i Zinédine Zidane.

O Mauriziu Sarrim a jeho trenérských schopnostech se poprvé začalo pořádně mluvit nahlas v době, kdy vedl Neapol, neboť právě s tímto klubem v letech 2015 až 2018 skončil hned dvakrát v Serii A na druhém místě, jednou pak na třetím. V sezóně 2018/19 pak vedl londýnskou Chelsea, se kterou se mu podařilo vyhrát Evropskou ligu.