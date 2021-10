Kontaktovali jsme UEFA, říká kouč Gerrard. Neurážejte naše děti, zní ze Sparty

Připomeňme, že čtvrteční zápas Evropské ligy UEFA mezi Spartou a Glasgow Rangers sledovalo 10 000 dětí od 6 do 14 let s doprovodem a to proto, že jinak byl pro fanoušky stadion na Letné uzavřen kvůli trestu ood UEFA za rasismus ze strany sparťanských fanoušků během duelu 2. předkola Ligy mistrů mezi Spartou a Monakem.

Bučení dětských fanoušků se hodně přetřásá v britských médiích. „Deset tisíc dětí bučí u každého doteku Glena Kamary s míčem. Víc depresivní už to být nemůže...,“ napsal například novinář serveru The Athletic Jordan Campbell. Dále pak uvedl na svém twiterovém účtu, že dětské publikum bučelo na další hráče Rangers tmavé pleti a to na Kemara Roofea, Joea Ariboa a Fashiona Sakalu. Na to však reagoval člen sparťanského PR týmu Lukáš Pečeně. „Bučí se na všechny hráče Rangers. Prosím, nelžete,“ napsal novináři konkrétně.

Přestože ještě na pozápasové tiskové konferenci kouč skotského klubu Stevven Gerrard uváděl, že během samotnému zápasu si ničeho zvláštního nevšiml, druhý den už mluvil jinak. Po zhlédnutí záznamu zápasu prý musel uznat, že se bučelo na Kamaru pokaždé, kdy byl u balónu. „Pustil jsem si zpětně zápas a jsem překvapený, že jsem si toho nevšiml v jeho průběhu. S Glenem jsem mluvil a je v pořádku. Teď už je na to na příslušných orgánech. Bylo mi řečeno, že Rangers to s UEFA budou řešit, celý proces už by měl být v pohybu,“ řekl v pátek pro Sky a pokračoval: "Nastavené tresty nejsou dostatečně tvrdé, musí se s tím něco dělat. Jsou tu statisíce lidí, kteří jsou zklamáni a frustrováni, protože k takovým situacím stále dochází.“

Podle právníka Glena Kamary mají česká společnost má zjevné potíže s hluboce zakořeněným problémem, tedy s rasismem. „Byl tu určitý pocit úlevy při zjištění, že stadion bude fanouškům Sparty uzavřený, takže se nebudou opakovat projevy rasismu. Ale stalo se to, že jsme viděli 10 tisíc dětí, které bučely pokaždé, když se Kamara nebo jakýkoliv černý hráč Rangers dotkli míče. A to je nepřijatelné a ostudné,“ uvedl Anwar ve vysílání Sky Sports a pokračoval: „Je čas, aby si české úřady uvědomily, že mají v zemi hluboce zakořeněný problém s rasismem. Ale nemyslím si, že se tím ani začali zabývat. Takové týmy by měly být ze soutěží vyhozeny. I UEFA ale v tomto ohledu absolutně selhává. Neustále mluví o respektu, ale kde byl respekt vůči Kamarovi a hráčům černé pleti?“

Urážení dětí je zoufalé. Neurážejte je, vydala v prohlášení Sparta. Tu v tom podpořila i Slavia

Jakkoli jsou kluby Sparty i Savie rivaly a zvlášť v těchto dnech, kdy se blíží 300. derby pražských "S", jež je na programu v neděli, v ohledu nařčení skotského klubu z rasismu se Slavia rozhodla svého nevětšího soka podpořit. „Je naprosto neuvěřitelné, že po zápase musíme sledovat útoky na nevinné děti a čelíme neopodstatněným obviněním z rasismu. Urážení dětí v online prostoru i v médiích je neakceptovatelné, zoufalé a směšné," stojí v pátečním prohlášení pražské Sparty a ve své výzvš pokračuje následujícími slovy: „Přestaňte útočit na naše děti! Náš klub bude děti, naši budoucnost a naši pýchu, hrdě bránit. Osočování dětí v online prostoru je mimořádně zbabělé."

„Sledujeme v prostředí sociálních sítí i v mediálním prostoru bezprecedentní xenofobní vyjádření proti České republice, jejím občanům a dokonce i jejím dětem. Popisujete chování dětí nesprávně, přivlastňujete si právo hodnotit vyjádření emocí šestiletých dětí, které nemají ponětí o tom, co je to rasismus. Je to drzost," pokračuje dále Sparta v ostrém tónu vůči skotským médiím a veřejnosti.

V prohlášení se také pozastavila nad mediálními prohlášeními právníka Glena Kamary Aamera Anwara. „Bohužel musíme číst zoufalé útoky právníka Aamera Anwara, který se pohybuje za hranicí toho, co by si advokát měl dovolit. V českém prostředí už by se jeho jednáním zabývala advokátní komora. Jeho aktivistickým přístupem a online šikanou by se měla zabývat příslušná instituce ve Skotsku. Vyvolávání xenofobních tendencí a slovní útoky na bezbranné děti jsou za hranou morálky a slušného vychování," píše se v něm konkrétně.

Letenský klub své vyjádření k nastálé situaci zakončuje výzvou směrem k Rangers. „Žádáme zástupce Rangers FC, aby se podíleli na zastavení xenofobní atmosféry směřující k našim dětem, naší překrásné zemi a jejím obyvatelům."

Právě toto prohlášení sdílel na svém twitterovém účtu i šéf fotbalové Slavie Jaroslav Tvrdík, jenž k tomu ještě připsal: „Podporujeme prohlášení Sparty a zcela souhlasíme s plným zněním."