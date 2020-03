Koronavirus už visí i nad fotbalovým Eurem. Některé země mluví o ročním odložení

Nejedna sportovní akce se letos odložila nebo úplně zrušila a o dalších se takto v souvislosti s koronavirem uvažuje. Zrušení se možná nevyhne letošní hokejové mistrovství světa ve švýcarském Laussane, otazník visí i nad letní olympiiádou v Tokiu. Nově teď také nad fotbalovým Eurem, kam se mimo jiné kvalifikovala i česká reprezentace, která by se měla na turnaji začínajícím 12. červnem představit v Anglii a ve Skotsku ve skupině mimo jiné s Anglií a Chorvatskem.

S první informací o možném odložení Eura přišel v úterý italský server Tuttosport s tím, že ze strany zemí, které by se měly tohoto fotbalového svátku, narůstá tlak na UEFA. Tyto země žádají odklad o rok, tedy tak, aby se mohli odehrát všechny národní ligové soutěže.

Šéf evropského fotbalu Aleksander Čeferin spolu se svými nejbližšími spolupracovníky z vedení UEFA zatím odolávají. Vědí, že, vzhledem k počtu pořadatelských zemí a tudíž mohutnosti této akce, by v případě odložení přišla UEFA o velké peníze. „Očekává se obrovský obrat odhadovaný na 2,5 miliardy eur, což je o 600 milionů více než v roce 2016. Odolávání tlakům je tedy více než pochopitelné, ale s každým dalším dnem se zvětšuje riziko, že šampionát bude muset být pozastaven," píše Tuttsport.

Podle zákulisních informací je tak tedy UEFA skálopevně přesvědčena, že by se letos Euro odehrát mělo, i tak se ale začíná pracovat s nejrůznějšími krizovými scénáři. Otázkou teď navíc pro UEFA je i to, jestli se vůbec na jaře dohraje letošní sezóna jak Ligy mistrů, tak Evropské ligy, tak i Ligy národů, ze které by se měla v březnu kvalifikovat čtveřice posledních účastníků na letošní mistrovství Evropy.