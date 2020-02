Kotal nebude ve Spartě dočasným trenérem, ujišťuje vedení. Sám kouč připustil změny

"Věřím, že trenér Kotal bude úspěšný a spolupráce s ním bude trvat co nejdéle. Nestanovili jsme si žádný termín, jen jsme si řekli, že po sezoně si oboustranně vyhodnotíme přínos spolupráce. Nicméně smlouva jako taková nám neukládá žádné ukončení, není to dočasný trenér. Je to trenér, kterého si vážíme a kterého bychom rádi viděli s námi co nejdéle," nechal se slyšet na páteční tiskové konferenci František Čupr, klubový generální ředitel.

Václav Kotal působí na Letné od loňského léta jako kouč sparťanského B-týmu, sedmašedesátiletý strartég, jenž je s letenským klubem dlouhodobě spojen, a i proto byl teď jasnou volbou pro klubové vedení v otázce Jílkova nástupce. "V létě jsme měli nově nastavení A-týmu a B-týmu. Chtěli jsme mnohem víc propojit áčko s béčkem, chtěli jsme mít dva silné trenéry. V létě jsme byli nadšení, že tak velká osobnost a silný stratég jako pan Kotal vzal béčko. Má velkou historii, zkušenosti, práci s mladými hráči. Věděli jsme, že v něm máme eventuálně materiál pro první tým. Když teď padlo rozhodnutí ohledně Václava Jílka, bylo to pro nás jednoznačné," řekl ke kroku sparťanského vedení sportovní ředitel Tomáš Rosický, přičemž Čupr dodal: "Tím, že jsme věděli, že v panu Kotalovi máme silnou trenérskou osobnost, tak pro nás ani žádná jiná trenérská alternativa neexistovala."

Ten také prozradil, že o Jílkově odvolání se rozhodlo opravdu až po nepovedeném vstupu do jara zápasem s Libercem (0:2). Před ním se o tomto kroku v klubu vůbec neuvažovalo. "Neplánovali jsme odvolání Václava Jílka dlouhodobě. Bylo to velice rychlé a krátké rozhodnutí," řekl.

"Odvolání už po podzimu? To jsme vůbec neřešili. Trenér před zápasem s Libercem neměl žádné ultimátum. Už na herním soustředění ve Španělsku tam ty signály nebyly dobré, ale v té době jsme o změně trenéra vůbec neuvažovali. Zápas s Libercem byl ale pro nás šokem. Chceme především vidět organizovaný tým, který se bude prát za rudý dres. Nic z toho zde vidět nebylo. Tým prohrál čtyřikrát po sobě. Na podzim si tým vytvářel šance a dával góly, ale to tam teď vidět už nebylo," pokračoval Rosický.

O tom, že se klubové vedení chystá vyměnit hlavního kouče, byl všas srozuměn i sám majitel Sparty Daniel Křetínský. "Panu Křetínskému jsme trenérskou změnu oznámili, kvitoval to pozitivně. Nijak zásadním způsobem do toho nezasahoval," uvedl Čupr.

Rosický pak ví, že za to, že Jílek ve své funkci vydržel pouhých devět měsíců, je zodpovědný i on sám. "Jednoznačně cítím zodpovědnost za to, jak to dopadlo, to jde na moje bedra. Příčin je samozřejmě více. Pro mě je Sparta o rozvoji, růstu a o vítězstvích. Bohužel po devíti měsících tu teď není ani jedno. Václav Jílek je velmi dobrý trenér, ale tato mise úspěšná nebyla," řekl a pokračoval: "Trenérská práce je vždy o tom, jak dokážete daný tým ty své ideje naučit. Není to jen o trenérství, je zde i spousta dalších věcí. Je to i o sebevědomí hráčů a emocích. Když se podíváte na zápas s Libercem, tak ten byl z naší strany bez emocí. To pro mě byl největší alarm konat. Jakmile v týmu nejsou emoce, není to dobře."

Řeč na tiskové konferenci přišla i na fakt, že od posledního sparťanského ligového titulu v roce 2014, se na Letné vystřídalo hned deset trenérů. "Je to na velkou debatu. Na klub jsou oprávněně obrovské nároky z hlediska fanoušků i médií. Jednoduše řečeno - Sparta není pro každého," řekl Rosický.

Chystám změny v sestavě, prozradil nový kouč Kotal. Ten by mohl do A-týmu přesunout mladé hráče z rezervy

Nový sedmašedesátiletý sparťanský stratég nepřichází do své nové funkce rozhodně v době, která by byla pro Spartu nějak jednoduchá. "Máme za sebou čtyři porážky, to samozřejmě na hráče nějaký vliv má. Ve vědomí hráčů ty čtyři porážky jsou, situace není dobrá. Snažíme se na hráče mentálně působit, trošku jim zvednout sebevědomí. Budeme se je z toho snažit co nejdřív dostat, první možnost máme v Olomouci," vyhlíží Kotal k nejbližšímu utkání, které bude naprogramu o víkendu v neděli. Už tam budou k vidění první změny v sestavě. "Představu mám, ale neprozradím ji, je to součást taktiky. Změny ale přijít musí a určitě budou. Chceme jednoznačně zrychlit přechodovou fázi, jaké budou efekty, to uvidíme už v neděli," řekl.

Kotal by rád zapracoval hned na dvou věcech a to na eliminaci individuálních chyb, stejně jako na přímočarost. "Čas byl zatím strašně krátký, ale určitě chceme pracovat na chybách, které všichni viděli. Nejpodstatnější byly asi individuální chyby. Je potřeba s hráči pracovat tak, aby si to uvědomovali a nešli v některých situacích do rizika. Když vezmu například první inkasovaný gól s Libercem, tak padl po vhazování na útočné polovině. To by se stávat nemělo. Pro trenéra je to těžká situace, může stanovit taktiku, jakou chce, ale na hřišti rozhodují hráči," ví Kotal a ke zmiňované přímočarosti, kterou by rád praktikoval, dodal: "Hráči se musejí více zajímat o moderní trendy, kam se fotbal vyvíjí. Zdůrazňoval jsem teď například rohový kop proti Dortmundu, po kterém Haaland odehrává míč ve vlastním malém vápně a během šesti sekund je skoro na hrotu. To je moderní, rychlý přechod do útoku a tak dále. Hráči to vidí, ale je otázka, aby to také dokázali realizovat."

I když před vstupem do jarní části by klubovým cílem pro Spartu útok na druhé místo a kvalifikovat se tak do předkol Ligy mistrů, aktuálně se Sparta nachází až na pátém místě ligové tabulky s osmibodovou ztrátou právě na druhou pozici, kterou momentálně okupuje Plzeň. Kromě toho ale Pražané nadále mohou do evropských pohárů i přes Mol Cup, ve kterém je stále Sparta účastníkem. Tentokrát ale žádné velké cíle Kotal na tiskovce nevyhlašoval. "Cíle jsou vždy ty nejvyšší. Uvidíme, jak se bude situace vyvíjet. Pro nás je nejdůležitější zarazit výsledkové propady. Je před námi zápas s Olomoucí a pak velmi těžká utkání. Zlín, který je namočený v boji o záchranu, pak Baník, Slavia s Plzní. Čekají nás těžká utkání, která budou tou nejlepší prověrkou pro tým, jak změnu absorboval," vyjmenoval nejbližší program Sparty Kotal.

Ten by pak mohl díky svému působení u sparťanské rezervy a tudíž přehledu o mladých hráčích právě některé mladé hráče do A-týmu zabudovat. "Vše se bude odvíjet od výkonnosti hráčů. Přeřadili jsme Adama Karabce, který byl ale s národním týmem. V úvodu by tak měl chodit za béčko. Vše bude záviset na tom, jaké budou výsledky, nebo spíše hra. Uvidíme, ničemu se nebráním. V první řadě je ale potřeba dostat hráče na lepší výsledkovou vlnu," řekl trenér, který v minulosti působil i jako kouč mládežnického národního týmu.