Kouč Rada si za výhrůžky sudímu odpyká tři zápasy, bude se řešit i hradecký rasismus

Co se týče trenéra Petra Rady, tak ten na lavičce vydržel v zápase s Chrudimí jen první půlhodinu, pak byl totiž po dvou žlutých kartách vyloučen poté, co měl vyhrožovat jednomu z asistentů sudího Tomáši Mokruschovi. "Až tě potkám, tak ti naflákám, ty už jsi toho v lize zku...l dost. Já si to zjistím, kde bydlíš. Ty to víš, že na tebe mám pifku," mělo zaznít konkrétně z Radových úst alespoň dle zápisu o utkání.

V zápase s Chrudimí, který Pražané nakonec prohráli 1:2, kromě toho uviděl červenou kartu i útočník Dukly Lukáš Matějka, jenž tak bude Pražanům chybět pro změnu další dva duely.

Komise pak na svém pravidelném čtvrtečním jednání také rozhodla o zahájení trestního řízení s Hradcem Králové, jehož někteří fanoušci měli rasisticky urážet teplického hráče senegalského původu Abdallaha Gninga. Podle kapitána Teplic, které nakonec navzdory přesilovce prohrály 1:4, Tomáše Kučery měli na Gninga křičet například "negře", "čmoude", či že "by měl jíst banány".