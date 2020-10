Kouč Vrba bez angažmá. Předčasně končí svou misi v bulharském Ludogorci Razgrad

Zdá se to být bláznivý krok v momenetě, kdy je Razgrad na druhém místě ligové tabulky. Tamní šéfové jsou ale zvyklí na poněkud jiné výkony a umístění, tedy na tu nejvyšší pozici v lize. Vedle toho se bulharskému celku nepodařilo postoupit do milionářské soutěže Ligy mistrů a aktuálně se mu příliš nevydařil ani vstup do základní skupiny Evropské ligy. V ní na úvod ve čtvrtek prohrál na domácím hřišti s Antverpami.

Není proto tak asi nakonec divu, že kouč Vrba spolu se svými asistenty předčasně v klubu končí a dočasně ho nahradí mladý stratég Stanislav Genčev, jenž Razgrad vedl před Vrbou od srpna do prosince loňského roku.

Vrbovým odchodem z klubu se tak otevírá mimochodem možnost ulovit tohoto českého trenéra Slovákům, neboť ti nedávno odvolali kouče slovenské reprezentace Pavla Hapala a v zákulisí se následně skloňovalo v souvislsti s jeho možným nástupcem právě jméno Pavla Vrby.