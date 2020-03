Krize nekrize, mezi Mnichovem a Barcelonou se prý schyluje k rekordnímu přestupu

Jak známo, když se řekne brankář a Bayern Mnichov, při tomto spojení vyvstane fotbalovým fanouškům v poslední době jméno Manuela Neuera. Jenže tento již čtyřiatřicetiletý německý gólman má s klubem podepsanou smlouvu jen do konce následující sezóny 2020/21. Vedení mnichovského klubu sice nabídlo tomuto zkušenému brankáři prodloužení smlouvy o jeden další rok, to jej ale pro Neuera málo a navíc to bere jako výraz nedůvěry a proto to tedy odmítá.

Proto tedy není divu, že Bayern Mnichov i v těchto těžkých časech pro svět hledá do budoucna někoho do branky. S klubem už podepsal smlouvu teprve třiadvacetiletý gólman Alexander Nübel oblékajícího dosud dres Schalke, jenž je v současnosti považován za největší gólmanskou naději v Německu. Španělský list Diario Sport však i přes tuto skutečnost přináší informaci o zájmu Bayernzu Mnichov o gólmana Ter Stegena z Barcelony.

Do karet tomuto případnému možnému trasferu hraje ten fakt, že má s Barcelonou podepsanou smlouvu do roku 2022 a pak by mohl z klubu odejít dokonce i zadarmo. Proti tomu ovšem mluví skutečnost, že Bayern bude muset za dřívější získání náhrady platit, když před tím nevyšlo prodloužení smlouvy s Neuerem.

Proto je tak Bayern Mnichov alespoň podle již zmíněného španělského deníku ochoten za Ter Stegena zaplatit rekordní sumu ve výši 2,5 miliardy korun. Překonala by tím dosavadní rekordní sumu za koupi gólmana a ta činí 72 milionů liber (cca 2,2 miliardy korun), za kterou si Chelsea koupila Kepu Arrizabalagu z Bilbaa.

Katalánci by pochopitelně byli raději, kdyby o Ter Stegena nepřišli, ovšem je tu příslib rekordních peněz do klubové kasy v době světové krize s tím, že klub stále očekává návrat Brazilce Neymara z Paris Saint Germain. Připomeňme, že Ter Stegen přišel před šesti lety do Barcelony poté, co za něj Katalánci utratili zhruba 327 milionů korun.