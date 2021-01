Krmenčík nejspíš změní adresu, píší v Belgii. Měl by se stěhovat do Řecka

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

V belgických Bruggách se mu moc nedařilo, navíc mu byla do klubu koupena nový konkurence do útoku a tak není divu, že se nyní v Belgii píše, že by se měl odtud brzy český reprezentant stěhovat. Řeč je o Michaelu Krmenčíkovi. Právě o něj, alespoň podle belgických médií, má zájem jeden z elitních řeckých klubů a to PAOK Soluň. Přestup by měl být podle posledníhc informací opravdu na spadnutí.