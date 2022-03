Kúdela chce uzavřít kauzu údajného rasismu. Stahuje svou žalobu u arbitráže

Tento krok oznámila v pátek advokátní kancelář zastupující Ondřeje Kúdelu Urban & Hejduk. Stalo se tak jen krátce poté, co ve Skotsku tamní orgány rozhodli, že Kúdela nebude za svůj údajný rasismus na Ostrovech trestně stíhán.

"Po dohodě s klientem podáme ještě dnes zpětvzetí odvolání proti disciplinárnímu rozhodnutí UEFA k mezinárodní sportovní arbitráži v Lausanne. Respektujeme přání klienta na ukončení celé záležitosti," nechal se slyšet k nejnovějšímu kroku Ondřeje Kúdely advokát právě z kanceláře Urban & Hejduk René Cienciala.

To, že Kúdela nebude ve Skotsku trestně stíhán kvůli této kauze, samotný fotbalista pochopitelně přivítal. "Jsem rád, že tato linie příběhu skončila. Celá kauza se táhne strašně dlouho, já se přitom chci soustředit jen na fotbal. Rád bych to už definitivně uzavřel, a proto jsem po dlouhé úvaze a dohodě s klubem řekl svým právníkům, aby zastavili probíhající mezinárodní sportovní arbitráž," sdělil k tomu Kúdela a pokračoval: "Uvědomuji si, že byla chyba za Kamarou vůbec chodit a cokoliv mu říkat. V zápase byly emoce a já už to teď bohužel nedokážu vrátit zpátky. Je mi to moc líto."

O tom, že Kúdela nebude nakonec tedy trestně stíhán, informovaly v předešlých dnech server The Athletic a deník Daily Record. "Po pečlivém zvážení všech skutečností a okolností případu včetně dostupných důkazů se prokurátor rozhodl, že nepodnikne žádné další kroky. Pokud by se ale v budoucnu objevily nové důkazy, může případ znovu otevřít," citovala média mluvčího státního zastupitelství.

Kromě toho, že trestně stíhán nebude Kúdela, se trestního nemusí bát ani Glen Kamara za jeho údajnou ránu pěstí. "Můj klient je šťastný, že je celá záležitost u konce. Rasismus nemá ve fotbale místo a děkujeme všem spoluhráčům, klubu i fanouškům po celém světě za podporu," řekl k tomu Kamarův advokát Aamer Anwar.

Pro připomenutí, celý incident byl pouhým vyvrcholením vyhroceného zápasu v Glasgow. Ten se vedl od samého začátku velmi tvrdě předevbším ze strany domácích, za zmínku stojí kop do obličeje gólmana Ondřeje Koláře ze stany Kemara Roofea, jenž byl za to vyloučen. A vyloučen byl během zápasu ještě jeden domácí fotbalista.