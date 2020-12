Kvůli pandemii přijde český fotbal o tradici. Na Silvestra se nestřetnou pražská "S"

O tom, že se tedy letos Silvestrovské derby Sparty a Slavie konat nebude, infor,movali organizátoři na svém facebookovém profilu.

"Vzhledem k současné situaci v naší zemi a především k vývoji protiepidemického systému jsme bohužel nuceni zrušit Silvestrovské derby v letošním roce. Aktuálně se PES nachází ve čtvrtém stupni, byť svou hodnotou 76 bodů spadá do pátého. I kdyby se dokázal dostat do třetího stupně, není možné při omezení počtu 50 osob derby uspořádat," napsali na něm konkrétně a v prohlášení dodali: "Proto jsme byli nuceni učinit toto smutné rozhodnutí. Pevně věříme, že situace dovolí, abychom si letošní derby vynahradili v červnu příštího roku, kdy bychom rádi uspořádali setkání legend Slavie a Sparty."

Připomeňme na závěr, že tradiční souboj internacionálů slavných pražských klubů, tedy bývalých fotbalistů nad 35 let, se konal každoročně od roku 1986 a již sedmnáct let se také o Silvestru koná duel staré gardy pražských "S", kterých se zúčastňují hráči nad 45 let.

Kvůli koronaviru se pak mimochodem neuskuteční ani vánoční souboj internacionálů. Ten už nekonal loni kvůli technickým důvodům a stalo se tak tehdy poprvé po 24 letech.