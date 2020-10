Legendární Panenka byl propuštěn z nemocnice. Nadále ho ale trápí zápal plic

Tuto radostnou informaci ve středu potvrdil nejen klubu Bohemians 1905, jehož je Panenka čestným předsedou, jeho syn Tomáš. "Tátu jsem dneska v 11 hodin vyzvedl v nemocnici a odvezl domů. Testy na covid už má naštěstí negativní, ale stále ho trápí zápal plic. Doktoři však uznali, že nemusí být v nemocnici a propustili ho do domácího léčení," řekl wenu zelenobílého vršovckého klubu.

Připomeňme, že v pátek oznámila Panenkova manželka Věra, že se u fotbalového internacionála potvrdila nákaza koronavirem a že byl tak na základě toho převezen do jedné z pražských nemocnic k ošetřujícímu lékaři, následně pak byl převezen do zmiňovaného Benešova. Tam vyšetření ukázalo, že Panenka nejen že má koronavirus, ale i oboustranný zápal plic.

Nyní se tedy bude z nemoci zotavovat Antonín Panenka doma. "Cítím se líp, jinak by mě z nemocnice nepustili. Testy na covid už mám negativní, doktoři se rozhodli, že už v nemocnici být nemusím. Jsem konečně zase doma, to je hlavní. A pochopitelně mnohem příjemnější," neskrýval z toho radost sám Panenka a pokračoval: "Lékaři mi nařídili čtyřdenní domácí klid, potom mě čekají další kontrolní vyšetření, rentgeny. Pak se uvidí. Věřím, že příští týden se budu pomalu začleňovat do normálního života."

V exkluzivním rozhovoru pro Sport.cz také popsal, jak se během kritických dnů s covidem cítil. "Nebylo mi do zpěvu. Měl jsem oboustranný zápal plic, který mě pořád trápí. Beru na to stále léky. Jsem unavený, ospalý. Taková celková nechuť. Ale jak jsem říkal, cítím se už daleko líp."